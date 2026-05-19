GTA 6, filtración, preventa y rumores: el hype vuelve a chocar contra el silencio de Rockstar

La expectativa por Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ) volvió a dispararse en las últimas horas por una supuesta filtración vinculada al inicio de la preventa . Sin embargo, mientras parte de la comunidad esperaba novedades para este lunes 18 de mayo, un reconocido insider enfrió las especulaciones y aseguró que todavía faltarían meses para tener información concreta.

Henderson aseguró que no habría novedades concretas hasta julio o agosto, pese al correo filtrado sobre la preventa de GTA 6.

GTA 6 atraviesa una etapa particular. Cada movimiento asociado a Rockstar Games , Take-Two o las grandes tiendas dispara teorías, rumores y debates entre los fanáticos. Esta vez, el foco quedó puesto en una supuesta comunicación de Best Buy que alimentó la idea de que la preventa del juego podía comenzar de manera inminente.

La expectativa creció rápido. Muchos usuarios imaginaron un anuncio sorpresa, un nuevo tráiler y la apertura inmediata de reservas. La fecha señalada era este lunes 18 de mayo, pero con el correr de las horas el entusiasmo empezó a moderarse. Rockstar no publicó ningún comunicado y tampoco activó señales oficiales en sus canales.

En ese contexto apareció la voz de Tom Henderson, uno de los insiders más seguidos de la industria. En el podcast Insider Gaming Weekly, el informante fue claro: la preventa de Grand Theft Auto VI no arrancaría este lunes y las próximas novedades importantes todavía estarían lejos.

ChatGPT Image 10 abr 2026, 03_45_33 p.m. Rockstar evaluaría evitar copias anticipadas para medios y realizar pruebas controladas antes del esperado lanzamiento. Imagen generada por la IA

El dato que baja el entusiasmo

Henderson sostuvo que los jugadores no deberían esperar anuncios inmediatos. Según su lectura, no habría “nada tangible” hasta julio o agosto, con especial atención en agosto, cuando Take-Two tendría una nueva reunión con inversionistas. Esa instancia podría funcionar como una ventana más lógica para conocer detalles del juego o de su estrategia comercial.

El insider también aclaró un punto importante: el correo que circuló y que involucraba a Best Buy habría sido real. Sin embargo, eso no significa necesariamente que la preventa estuviera lista para lanzarse. La situación abre varias posibilidades: un error del minorista, un cambio de planes de último momento o una comunicación interna que se filtró antes de tiempo.

“Creo que uno de los aspectos importantes de este correo electrónico es que era legítimo”, explicó Henderson, aunque remarcó que no se sabe si Rockstar tenía previsto presentar un tráiler, si el anuncio se retrasó o si todo fue una equivocación. La falta de respuesta por parte de las empresas involucradas terminó de alimentar el misterio.

La cautela, en este caso, parece razonable. Rockstar Games suele manejar sus tiempos con extrema reserva y no acostumbra reaccionar a cada rumor. Con un título del tamaño de GTA 6, cualquier anuncio formal probablemente sea preparado con una estrategia global y no como una simple activación de tienda.

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Una estrategia inusual para evitar filtraciones

Otro punto que empezó a circular tiene que ver con el proceso de reseñas. La llegada de GTA 6 será uno de los eventos más grandes de la industria, y eso convierte a las copias anticipadas en un riesgo enorme para Rockstar. Por eso, algunos periodistas y creadores de contenido creen que el estudio podría tomar una medida poco habitual.

Según Pedro Henrique Lutti Lippe, Rockstar no enviaría copias del juego a medios ni a influencers. En su lugar, invitaría a periodistas y creadores a instalaciones controladas para probar el título y preparar sus impresiones. El youtuber Nukov también apuntó en una dirección similar y afirmó que no habría previos tradicionales ni copias de reseña distribuidas con anticipación.

Por ahora, nada de esto fue confirmado oficialmente. Rockstar no anunció la preventa, no presentó un nuevo tráiler y tampoco detalló cómo será el acceso de la prensa al juego. Aun así, el escenario parece claro: Grand Theft Auto 6 seguirá dominando la conversación incluso cuando no haya novedades concretas. En esta etapa, el silencio de Rockstar pesa casi tanto como cualquier anuncio.