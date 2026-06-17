El Mundial 2026 altera el mapa de seguidores de Instagram de los futbolistas

Un relevamiento estadístico está midiendo el crecimiento de las audiencias digitales de los futbolistas durante el Mundial 2026.

Las interacciones digitales y los seguidores vinculados al Mundial 2026 crecen a la par del desarrollo de la fase de grupos.

El desarrollo de la Copa Mundial de fútbol ya viene repercutiendo en las redes sociales de los deportistas convocados. El presente torneo del Mundial 2026 funciona como un acelerador de audiencias para las figuras de los seleccionados, quienes registran aumentos considerables en sus bases de seguidores en Instagram luego del inicio de los partidos oficiales.

El impacto de la actividad de los futbolistas en Instagram El monitoreo realizado por la consultora MyBettingSites entre el 8 y el 16 de junio expuso métricas inusuales en los perfiles virtuales de los protagonistas. El arquero de Cabo Verde, Vozinha, lidera la tendencia general con un incremento de 6.793,900 nuevos seguidores en su cuenta, un salto que representa una suba superior al 20.000%. Este fenómeno ocurrió luego de que el arquero mantuviera su arco en cero durante el encuentro contra la selección de España. La proyección de la industria estima que los ingresos potenciales del arquero alcanzarían los 68.000 dólares por cada publicación patrocinada en su perfil.

Vozinha Instagram - Interna El arquero Vozinha multiplicó masivamente sus seguidores tras consolidar una gran actuación frente al equipo español. Instagram El fenómeno de crecimiento no se limita de forma exclusiva a quienes concretaron actuaciones destacadas dentro de la cancha de fútbol. Los brasileños Endrick y Neymar ocupan la segunda y tercera posición de la tabla estadística con subas de 1.463.971 y 1.124.995 usuarios respectivamente. Esta evolución se manifestó a pesar de que ninguno de los dos delanteros disputó minutos en el empate de su combinado nacional frente a Marruecos. Los registros históricos de Instagram confirman que el interés del público general por las celebridades del deporte mantiene una inercia propia e independiente de los resultados de los partidos dominicales.

Las figuras históricas del fútbol y los porcentajes de evolución La tendencia de adhesión alcanza también a los jugadores que todavía no debutaron en las sedes norteamericanas. El portugués Cristiano Ronaldo sumó 697.242 suscriptores, mientras que el argentino Lionel Messi registró un avance de 606.048 cuentas asociadas durante el mismo período de análisis. En el plano de las variaciones porcentuales de la fase inicial del torneo de la FIFA, el mexicano Julián Quiñones se posicionó en el noveno lugar general al captar 376.532 adhesiones, un movimiento que equivale a un progreso del 38.8% tras anotar el primer tanto en la victoria de su país ante Sudáfrica.