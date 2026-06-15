Vozinha, el héroe de Cabo Verde que era electricista y llegó a la selección por LinkedIn

El arquero de los Tiburones azules fue una muralla ante España y se transformó en tendencia por su pasado. Además, su nombre cuenta con una particular historia.

Josimar Diaz, conocido como Vozinha, fue la gran figura en el histórico empate de Cabo Verde ante España.

Anoche, los pocos españoles que habrán logrado conciliar el sueño de entre los más de 50 millones que hay alrededor del planeta, seguramente habrán sufrido una pesadilla muy difícil de olvidar. Una película de terror que tiene un único personaje principal y muchos otros secundarios, y que se convirtió en el héroe de un país que ayer dejó escrito su nombre en los libros del fútbol mundial.

España vs Cabo Verde Mundial 2026 Cabo Verde logró el resultado más importante de su historia. EFE Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue el más nombrado por los relatores y comentaristas durante el partido de este lunes antes España, se transformó en el mejor del día durante una nueva jornada del Mundial 2026.

Con su presencia, su esencia y principalmente sus manos y pies, logró sostener una endeble estructura africana que parecía derrumbarse con cada ataque de la Furia Roja. Además, cuenta con una historia de vida de la que hoy habla el mundo del fútbol.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde El arquero de 40 años representa actualmente los colores del Grupo Desportivo Chaves, un humilde club oriundo del distrito Vila Real que juega en la segunda división del fútbol portugués. Antes, pasó por las ligas de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre y hasta Eslovaquia.

Embed - Vozinha, el héroe de Cabo Verde ante España. En el medio, un amplio recorrido de más de 15 años por la selección de su país, con un camino que tuvo su día de gloria este lunes en Atlanta. Con ocho atajadas en total, una mejor que la otra, una entereza admirable y reflejos propios de un joven que recién empieza, Vozinha se transformó en el héroe de los Tiburones Azules ante España.