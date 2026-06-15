Vozinha, el héroe de Cabo Verde que era electricista y llegó a la selección por LinkedIn
El arquero de los Tiburones azules fue una muralla ante España y se transformó en tendencia por su pasado. Además, su nombre cuenta con una particular historia.
Anoche, los pocos españoles que habrán logrado conciliar el sueño de entre los más de 50 millones que hay alrededor del planeta, seguramente habrán sufrido una pesadilla muy difícil de olvidar. Una película de terror que tiene un único personaje principal y muchos otros secundarios, y que se convirtió en el héroe de un país que ayer dejó escrito su nombre en los libros del fútbol mundial.
Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue el más nombrado por los relatores y comentaristas durante el partido de este lunes antes España, se transformó en el mejor del día durante una nueva jornada del Mundial 2026.
Con su presencia, su esencia y principalmente sus manos y pies, logró sostener una endeble estructura africana que parecía derrumbarse con cada ataque de la Furia Roja. Además, cuenta con una historia de vida de la que hoy habla el mundo del fútbol.
Vozinha, el héroe de Cabo Verde
El arquero de 40 años representa actualmente los colores del Grupo Desportivo Chaves, un humilde club oriundo del distrito Vila Real que juega en la segunda división del fútbol portugués. Antes, pasó por las ligas de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre y hasta Eslovaquia.
En el medio, un amplio recorrido de más de 15 años por la selección de su país, con un camino que tuvo su día de gloria este lunes en Atlanta. Con ocho atajadas en total, una mejor que la otra, una entereza admirable y reflejos propios de un joven que recién empieza, Vozinha se transformó en el héroe de los Tiburones Azules ante España.
Una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo intentó todas las alternativas posibles. Por arriba, por abajo, por el costado, de frente. Afuera del área y adentro. Con las dos piernas. Con la cabeza. Pero nunca lograron quebrar la fortaleza de un portero que cuenta con una particular historia de vida.
Fue electricista y llegó a la selección por una app
Josimar Dias es su nombre original, que cuenta con una génesis bastante particular. Su padre decidió ponerle el mismo nombre que un exfutbolista brasileño que marcó un gol en el Mundial 1986, justo cuando nació Vozinha.
Antes de buscar nuevos aires alrededor de una pelota, el popular arquero trabajó como electricista durante varios años. Además, su llegada a la selección se dio tras postularse vía LinkedIn, la tradicional aplicación de búsqueda laboral, luego que la federación de Cabo Verde realizara un reclutamiento para armar el combinado nacional.
La frutilla del postre de esta larga historia fue su impresionante impacto en las redes sociales. Antes del encuentro de este lunes ante los españoles, el arquero contaba con poco más de 56 mil seguidores en Instagram. Luego de su actuación, ya superó los 3 millones.