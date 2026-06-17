Mercado Libre liquida un Motorola por el Mundial 2026: cuesta menos de $170.000

En medio de las promociones especiales por el Mundial 2026 , Mercado Libre puso el foco en uno de los celulares más accesibles de Motorola . Se trata del Moto E15 , un smartphone que busca conquistar a quienes necesitan un equipo confiable para el día a día sin realizar una gran inversión.

Con una combinación de pantalla amplia, batería de larga duración y un diseño más cuidado de lo habitual para su segmento, este dispositivo aparece como una alternativa interesante para estudiantes, usuarios que buscan su primer smartphone o quienes simplemente necesitan renovar un equipo antiguo.

El Motorola Moto E15 apuesta por una experiencia equilibrada. Su pantalla LCD de 6,7 pulgadas con resolución HD+ ofrece un tamaño ideal para navegar por internet, ver videos, utilizar redes sociales o disfrutar de plataformas de streaming.

Motorola apuesta al segmento económico con un smartphone confiable para estudiar, trabajar y entretenerse.

Además, incorpora una tasa de refresco de 90 Hz, una característica que mejora la fluidez de las animaciones y los desplazamientos en comparación con los tradicionales paneles de 60 Hz que todavía predominan en muchos equipos económicos.

En su interior trabaja un procesador MediaTek Helio G81 Extreme acompañado por 2 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Aunque está orientado a tareas básicas, Motorola suma la función RAM Boost, que permite ampliar virtualmente la memoria hasta 6 GB para optimizar el rendimiento cuando se utilizan varias aplicaciones al mismo tiempo.

El almacenamiento también puede expandirse mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB, una ventaja importante para quienes guardan fotos, videos y archivos sin depender de servicios en la nube.

moto e15 El Moto E15 ofrece hasta dos días de autonomía gracias a batería potente. Motorola

Buena autonomía y un precio difícil de igualar

Uno de los puntos más fuertes del Moto E15 es su batería de 5.200 mAh. Esta capacidad permite afrontar largas jornadas de uso e incluso alcanzar hasta dos días de autonomía dependiendo de la intensidad de utilización.

A ello se suma la compatibilidad con carga rápida de 18W, que reduce considerablemente los tiempos de espera cuando es necesario volver a cargar el dispositivo.

En el apartado fotográfico, el teléfono incorpora una cámara principal de 32 megapíxeles con inteligencia artificial capaz de optimizar automáticamente distintos parámetros de la imagen. Para selfies y videollamadas cuenta con un sensor frontal de 8 megapíxeles.

El diseño tampoco pasa desapercibido. Motorola eligió un acabado con textura de cuero vegano que aporta una apariencia más elegante y mejora el agarre. Además, incluye certificación IP54, que brinda protección frente a salpicaduras y polvo. Todo el conjunto funciona bajo Android 14 Go Edition, una versión especialmente optimizada para ofrecer un desempeño más fluido en dispositivos de entrada.

Ya en el tramo final de la promoción aparece uno de sus principales atractivos: el Moto E15 pasó de costar $299.999 a $169.599, una rebaja que supera los $130.000 respecto de su valor original. Además, puede adquirirse en seis cuotas sin interés de $28.266, convirtiéndose en una de las ofertas más destacadas que actualmente pueden encontrarse en Mercado Libre dentro del segmento económico.