Mundial 2026: Noblex sorprende con un Smart TV 4K de 50 pulgadas y 60% de descuento en Mercado Libre

El Mundial 2026 ya está en marcha y, como suele ocurrir con los grandes eventos deportivos, también llegaron las promociones especiales para quienes buscan renovar su televisor. En esta oportunidad, Mercado Libre lanzó una oferta destacada junto a Noblex que llamó la atención de los consumidores: un Smart TV de 50 pulgadas con resolución 4K y un descuento del 60% sobre su precio original.

La propuesta aparece como una de las más agresivas dentro del segmento de televisores de gran tamaño, especialmente para quienes buscan disfrutar los partidos con una mejor calidad de imagen sin realizar una inversión excesiva. Además del importante recorte en el precio, la posibilidad de financiar la compra en cuotas termina de convertirla en una alternativa atractiva para el público.

El Smart TV Noblex de 50 pulgadas apuesta por una experiencia visual moderna gracias a su resolución Ultra HD 4K de 3840 x 2160 píxeles. Esto permite apreciar un mayor nivel de detalle en cada escena, algo especialmente valorado en transmisiones deportivas donde la definición juega un papel importante.

El Smart TV de Noblex ofrece resolución Ultra HD, HDR y gran definición para cada partido del Mundial 2026.

La pantalla LED incorpora tecnología HDR, capaz de mejorar el contraste y ofrecer colores más intensos y realistas. A esto se suma un brillo de 250 cd/m² y una relación de contraste de 1200:1, características que ayudan a conseguir imágenes más nítidas tanto en contenidos deportivos como en películas y series.

Por su parte, la frecuencia de actualización de 60 Hz y el tiempo de respuesta de 8 milisegundos permiten una reproducción fluida de las escenas rápidas, un aspecto fundamental para seguir la acción de un partido sin interrupciones ni desenfoques excesivos.

ChatGPT Image 11 jun 2026, 08_03_44 p.m. El Smart TV ofrece resolución Ultra HD, HDR y gran definición para cada partido. Imagen generada por la IA

Sistema inteligente y conectividad completa

Uno de los puntos fuertes de este modelo es la incorporación del sistema operativo Vidaa, una plataforma que ofrece acceso rápido a aplicaciones de streaming y contenidos digitales desde una interfaz sencilla e intuitiva.

La conectividad también cumple con las expectativas actuales. El televisor dispone de conexión Wi-Fi y Bluetooth para vincular dispositivos inalámbricos, además de tres puertos HDMI y dos entradas USB. Esto facilita la conexión de consolas de videojuegos, reproductores multimedia, barras de sonido y otros equipos sin necesidad de accesorios adicionales.

Su diseño en color negro mantiene una estética sobria y elegante, adaptable a distintos ambientes del hogar. Asimismo, incluye compatibilidad con soporte VESA para montaje en pared, una opción cada vez más elegida por quienes buscan optimizar espacios.

ChatGPT Image 19 may 2026, 04_43_15 p.m. La oferta reduce su precio un 60% y permite financiar la compra en cuotas. Imagen generada por la IA

El precio que impulsa la oferta

Más allá de sus características técnicas, el principal atractivo del Smart TV Noblex es el descuento disponible en Mercado Libre. El equipo pasó de un precio de lista de $1.299.999 a un valor promocional de $519.999, lo que representa una rebaja del 60%.

Además, la plataforma ofrece financiación en hasta seis cuotas de $116.991, permitiendo distribuir el gasto y facilitar el acceso a un televisor de gran tamaño.

Las opiniones de compradores también destacan aspectos positivos como la calidad de imagen, la facilidad de uso del sistema Vidaa, el buen rendimiento general y la amplia disponibilidad de aplicaciones. Por esa combinación de prestaciones y precio, este modelo de Noblex aparece como una de las opciones más interesantes para quienes buscan disfrutar del Mundial 2026 y de la Selección Argentina.