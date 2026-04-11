Dónde ubicar el router para que ande mejor: elevado o en el piso

La ubicación del router influye directamente en la calidad de la señal WiFi. Por qué conviene colocarlo elevado y lejos de obstáculos.

La ubicación del router es uno de los factores que más influye en la calidad de la señal WiFi y sin embargo es uno de los que menos atención recibe. Muchos usuarios lo dejan en el piso, detrás de un mueble o en un rincón por comodidad, sin saber que esa decisión puede estar reduciendo significativamente el alcance y la velocidad de su conexión.

Dónde no conviene ubicarlo El piso es una de las peores decisiones para dejar el router si queremos tener una mejor señal. Las antenas del router emiten la señal de forma omnidireccional pero con una tendencia natural a los costados y hacia abajo, esto hace que cuando esta en el piso gran parte de la señal se pierde. Además, en el piso podemos encontrar más ostáculos como muebles, cables y objetos.

Por qué conviene ubicar el router elevado Colocar en router en un mueble alto o en posición controlada, idealmente a un metro y medio o dos del suelo, permite que la señal se distribuya de forma más pareja por el espacio habitable. Desde esa altura la señal puede llegar con menos obstáculos a los distintios rincones de casa.

El lugar ideal es aquel que sea central en el hogar, elevado y despejado, lejos de paredes gruesas, microondas, televisores y objetos metálicos que puedan interferir en la señal.