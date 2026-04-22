Comportamiento animal: que significa que los perros inclinen la cabeza cuando hablamos

Hay un comportamiento en los perros que suele generar ternura inmediata en sus dueños: cuando inclinan la cabeza hacia un lado al escuchar. Aunque parezca un simple gesto adorable, la ciencia encontró que no es casual y que tiene una explicación mucho más interesante de lo que parece.

Un grupo de investigadores de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest analizó este comportamiento y descubrió que, en muchos casos, los perros no lo hacen al azar, sino que responden a un proceso mental más complejo.

Según el estudio publicado en Phys Org, los perros, al igual que los humanos, presentan asimetrías en la forma en que perciben el entorno. Esto significa que pueden tener preferencias a la hora de usar una pata , mover la cola o incluso elegir una fosa nasal para olfatear.

En ese contexto, los investigadores comprobaron que la inclinación de la cabeza también responde a una preferencia lateral estable. Es decir, cada perro tiende a inclinarla siempre hacia el mismo lado, y mantiene esa elección con el paso del tiempo.

De hecho, el estudio, liderado por la doctora Andrea Sommese, siguió a los animales durante 24 meses y confirmó que ese patrón se mantiene sin cambios.

MASCOTAS LOS PERROS SUELEN INCLINAR LA CABEZA CUANDO LES HABLAMOS. Foto: SHUTTERSTOCK Este tierno gesto es la forma que tiene tu mascota de decirte que lo que estás diciendo es relevante y significativo para ella. Foto: Shutterstock

Procesamiento mental y atención

Uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con el procesamiento de la información. Los científicos compararon a perros comunes con otros que tenían una alta capacidad para aprender nombres de juguetes.

Los resultados mostraron que los perros con mayor habilidad cognitiva inclinaban la cabeza con frecuencia al escuchar palabras conocidas, mientras que los perros promedio casi no lo hacían, incluso después de un entrenamiento prolongado.

“Sugerimos una asociación entre la inclinación de cabeza y el procesamiento de estímulos relevantes y significativos”, explicó Shany Dror, coautora del estudio.

En otras palabras, cuando un perro ladea la cabeza, podría estar haciendo un esfuerzo por interpretar lo que escucha, vinculando sonidos con recuerdos o imágenes.

Mucho más que un gesto tierno

Si bien la investigación se enfocó en perros con habilidades específicas, los expertos aclaran que este comportamiento no es exclusivo de animales “superdotados”.

Es decir, cuando tu perro te mira e inclina la cabeza mientras le hablás, es muy probable que esté prestando atención de forma activa y tratando de comprender lo que le estás diciendo. Así, lo que parece un gesto simpático es, en realidad, una señal de conexión, atención y procesamiento mental, que refuerza el vínculo entre humanos y mascotas.