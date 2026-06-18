Lo que atrae a las cucarachas a tu hogar y el truco de limpieza que muchos desconocen

El truco de limpieza que ayuda a mantener lejos a hormigas y cucarachas sin gastar de más. El error de limpieza que favorece la llegada de insectos.

No es casualidad. Las hormigas y las cucarachas suelen aparecer cuando encuentran alimento, agua o refugio dentro del hogar. Durante los meses cálidos, pero también en espacios con humedad, estos insectos buscan rincones donde instalarse. La buena noticia es que algunos hábitos de limpieza ayudan a reducir su presencia y a evitar que regresen.

Cómo alejar hormigas y cucarachas del hogar La limpieza sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir la aparición de plagas domésticas. Los especialistas en control de insectos coinciden en que restos de comida, migas y envases mal cerrados atraen tanto a hormigas como a cucarachas. Por eso, mantener las superficies limpias reduce las posibilidades de infestación.

Una plaga difícil de erradicar. Shutterstock Uno de los recursos más utilizados en el hogar consiste en limpiar pisos y superficies con agua tibia y vinagre blanco. El olor del vinagre ayuda a eliminar los rastros químicos que utilizan las hormigas para orientarse y encontrar alimento. Además, contribuye a dejar las áreas más limpias y libres de residuos.

En el caso de las cucarachas, la prioridad suele ser eliminar fuentes de humedad. Fregaderos con agua acumulada, pérdidas en tuberías y zonas húmedas detrás de muebles ofrecen condiciones favorables para estos insectos. Secar estas áreas y mantener una buena ventilación ayuda a reducir su presencia. Pero también puedes usar una mezcla de bocarbonato con azúcar para colocar en bolitas.

Las cucarachas son transmisoras de diversas enfermedades. Foto: Pexels Otro aspecto importante es el almacenamiento de alimentos. Guardar productos en recipientes herméticos y retirar la basura con frecuencia disminuye los elementos que atraen a estos visitantes indeseados. También resulta útil revisar rincones poco visibles donde suelen acumularse restos de comida.