La inflamación silenciosa que afecta a miles: los alimentos que ayudan a combatirla cada día

Los alimentos por sí solos no resuelven todos los problemas de salud, pero sí representa una herramienta valiosa para cuidar el cuerpo.

Es más común de lo que parece. La inflamación crónica de bajo grado está relacionada con distintos problemas de salud y suele desarrollarse durante años sin señales evidentes. La alimentación es importante. Elegir ciertos alimentos con frecuencia ayuda a favorecer el equilibrio del cuerpo y a mantener una mejor calidad de vida.

Alimentos más valorados que ayudan a reducir la inflamación crónica La inflamación es una respuesta natural del cuerpo frente a lesiones o infecciones. Sin embargo, cuando permanece activa durante largos períodos, puede afectar distintos sistemas del organismo. Por ese motivo, cada vez más investigaciones ponen el foco en los hábitos alimentarios y en su relación con la salud general.

Las 4 especias que tienen beneficios para la salud Foto: Archivo Entre los alimentos más valorados por sus compuestos protectores aparecen varias especias de uso cotidiano. El jengibre, la cúrcuma, el ajo, la canela, los clavos de olor y la pimienta negra contienen sustancias asociadas con una menor respuesta inflamatoria. Además, aportan sabor y aroma a numerosas preparaciones.

Desinflamación Las grasas saludables también ocupan un lugar destacado. El aceite de oliva, el aguacate, el salmón, las semillas de chía, las nueces y las almendras forman parte de los alimentos que suelen asociarse con una mejor salud cardiovascular y metabólica. Su consumo habitual encaja con patrones alimentarios reconocidos por sus beneficios.

Los alimentos saludables que aportan grasas vitales para nuestro cuerpo (Shutterstock). Las frutas aportan antioxidantes, vitaminas y compuestos naturales que ayudan a proteger las células. Entre las más recomendadas figuran la mora, la cereza, la granada, la papaya, las naranjas y las fresas. Además de su aporte nutricional, son opciones fáciles de sumar a la alimentación diaria.