Frutos rojos a diario: los cambios que muchas personas empiezan a notar en poco tiempo

Comer frutos rojos durante dos semanas: esto es lo que pasa en tu cuerpo, según la ciencia. Una razón poderosa para no dejarlos fuera de tu dieta.

Es un cambio pequeño. Los frutos rojos figuran entre los alimentos más estudiados por la ciencia nutricional debido a su alto contenido de antioxidantes, fibra y compuestos vegetales beneficiosos. Consumirlos a diario durante dos semanas aporta nutrientes y una alimentación de mayor calidad.

Frutos rojos: por qué ganan cada vez más protagonismo Fresas, moras, frambuesas, arándanos y cerezas comparten una característica importante. Todos contienen antioxidantes llamados antocianinas, responsables de sus colores intensos. Estos compuestos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo que ocurre de forma natural en el cuerpo.

Con frutos rojos congelados y kéfir puedes hacer un postre delicioso. Getty Images Además, los frutos rojos aportan fibra para una mejor salud intestinal. La fibra alimenta las bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota, un conjunto de microorganismos que participa en funciones digestivas, metabólicas e inmunológicas.

Diversas investigaciones han observado que el consumo frecuente de frutos rojos se asocia con una mejor regulación del azúcar en sangre. También existe interés científico por su relación con la salud cardiovascular, debido a que contienen sustancias que favorecen el buen estado de los vasos sanguíneos.