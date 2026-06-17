Netflix: la película basada en una historia real que emociona hasta el final

Netflix: la conmovedora película basada en hechos reales que inspira a través de la superación de un joven inventor.

Netflix cuenta en su catálogo con numerosas películas basadas en hechos reales, pero pocas logran transmitir un mensaje tan inspirador como El niño que domó el viento. Estrenada en 2019, la película relata la historia de un joven que, gracias a su creatividad y determinación, encontró una solución para ayudar a toda su comunidad en uno de los momentos más difíciles.

La producción está basada en la vida de William Kamkwamba, un joven de Malawi que se hizo conocido por construir un molino de viento artesanal capaz de generar energía y ayudar a combatir los efectos de una grave crisis alimentaria en su aldea.

Netflix ofrece varias producciones inspiradas en historias reales. Foto: Archivo De qué trata la película La historia sigue a William, un adolescente apasionado por el aprendizaje que encuentra inspiración en un libro de ciencias. Mientras su comunidad enfrenta una fuerte sequía y la amenaza del hambre, el joven decide poner en práctica sus conocimientos para desarrollar un proyecto que parecía imposible.

Con recursos limitados, pero una enorme determinación, William construye un molino de viento utilizando materiales reciclados. Su invento termina convirtiéndose en una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida de su familia y de los habitantes de su pueblo.

Una historia real que dio la vuelta al mundo La película está basada en el libro autobiográfico escrito por el propio William Kamkwamba, quien narró cómo logró desarrollar su proyecto cuando apenas era un adolescente.