Netflix: la película basada en una historia real que emociona hasta el final
Netflix: la conmovedora película basada en hechos reales que inspira a través de la superación de un joven inventor.
Netflix cuenta en su catálogo con numerosas películas basadas en hechos reales, pero pocas logran transmitir un mensaje tan inspirador como El niño que domó el viento. Estrenada en 2019, la película relata la historia de un joven que, gracias a su creatividad y determinación, encontró una solución para ayudar a toda su comunidad en uno de los momentos más difíciles.
La producción está basada en la vida de William Kamkwamba, un joven de Malawi que se hizo conocido por construir un molino de viento artesanal capaz de generar energía y ayudar a combatir los efectos de una grave crisis alimentaria en su aldea.
De qué trata la película
La historia sigue a William, un adolescente apasionado por el aprendizaje que encuentra inspiración en un libro de ciencias. Mientras su comunidad enfrenta una fuerte sequía y la amenaza del hambre, el joven decide poner en práctica sus conocimientos para desarrollar un proyecto que parecía imposible.
Con recursos limitados, pero una enorme determinación, William construye un molino de viento utilizando materiales reciclados. Su invento termina convirtiéndose en una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida de su familia y de los habitantes de su pueblo.
Una historia real que dio la vuelta al mundo
La película está basada en el libro autobiográfico escrito por el propio William Kamkwamba, quien narró cómo logró desarrollar su proyecto cuando apenas era un adolescente.
El elenco de la película
- Maxwell Simba
- Chiwetel Ejiofor
- Aïssa Maïga
Gracias a su historia inspiradora y a su emotivo mensaje, El niño que domó el viento se convirtió en una de las películas basadas en hechos reales más recomendadas del catálogo de Netflix y en una opción ideal para quienes buscan una historia capaz de emocionar hasta el final.