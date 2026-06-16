Los 8 alimentos que ayudan a reducir la retención de líquidos y la hinchazón

Si te sientes pesado durante el día, estos alimentos llaman la atención de los expertos. Los 8 alimentos que ayudan al cuerpo a eliminar líquidos retenidos.

Los alimentos importan. La retención de líquidos es una situación frecuente que provoca sensación de hinchazón, pesadez y molestias en distintas partes del cuerpo. Factores como el consumo excesivo de sal, el sedentarismo, los cambios hormonales o las altas temperaturas suelen favorecer este problema.

Los alimentos que ayudan a combatir la hinchazón Uno de los más conocidos es el pepino. Está compuesto en gran parte por agua y aporta nutrientes que favorecen la eliminación de líquidos. Su frescura lo convierte en una opción habitual durante los meses de calor y en dietas enfocadas en el bienestar general.

Los chips de pepino son una saludable y económica opción. Foto: Shutterstock Los chips de pepino son una saludable y económica opción. Foto: Shutterstock La sandía también figura entre los alimentos más recomendados. Su elevado contenido de agua contribuye a la hidratación y ayuda a aliviar la sensación de pesadez. Además, aporta vitaminas y compuestos antioxidantes que forman parte de una alimentación equilibrada.

Otro aliado es el apio. Esta hortaliza contiene una gran cantidad de agua y minerales como el potasio. Este nutriente participa en el equilibrio de los líquidos corporales y ayuda a contrarrestar los efectos de una dieta con exceso de sodio.

El jugo de apio es un antioxidante de primera. Foto: Archivo El jugo de apio es un antioxidante de primera. Foto: Archivo La piña ocupa un lugar destacado gracias a su contenido de agua y fibra. Muchas personas la eligen cuando buscan alimentos frescos y ligeros. También aporta bromelina, una enzima presente de forma natural en esta fruta tropical.