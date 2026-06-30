El accesorio de los años 2000 que volvió y ahora es la prenda estrella de la temporada

La bufanda fina, ícono de los años 2000, regresa con fuerza para convertirse en la prenda estrella del invierno.

Los accesorios han cobrado un gran protagonismo en el último tiempo. Los outfits simples están quedando en el olvido y uno de los complementos más usados en la temporada de invierno es la bufanda fina, un elemento clave de los 2000.

Las nuevas generaciones la han colocado como la prenda estrella, gracias a su pasión por lo retro y la nostalgia. Su impulso ha llegado tan lejos que algunas de las firmas de moda más reconocidas las incluyeron en las pasarelas de sus colecciones. Estas bufandas finas son de diferentes materiales para combinarlas con todos los estilos y ocasiones.

Este accesorio fue un ícono de los 2000 y las celebridades de aquel entonces lo usaban en las alfombras más icónicas. Antes se combinaban con skinny jeans tiro bajo, tank tops y sandalias ballerinas. Sin embargo, hoy se adaptan a looks urbanos o conjuntos de fiesta.

La bufanda fina es el nuevo accesorio estrella. Archivo Cómo combinar una bufanda fina Las bufandas finas resaltan en los looks de total denim. Combinar prendas de jean abrigadas es un gran comodín para los días de invierno porque se puede usar para looks formales o casuales. Pero para agregar un poco de personalidad basta con colocar una bufanda fina alrededor del cuello.