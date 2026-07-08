El más buscado: el récord mundial que rompió Argentina en Google tras ganarle a Egipto
El gol de Enzo Fernández desató la euforia de los hinchas argentinos y provocó un pico histórico de búsquedas en Google a nivel mundial.
Con lo que fue el agónico e histórico triunfo de la Selección argentina este martes ante Egipto por 3-2, la euforia se apoderó de los hinchas argentinos. No solo por cómo se festejó el pase a cuartos, ni por la gente que se acercó al Obelisco a festejar, entre otros lugares, sino también en los buscadores de Google.
La noticia fue confirmada por un propio miembro de la empresa estadounidense, Nick Fox, vicepresidente sénior de conocimiento e información, a través de un posteo en X.
El récord de búsquedas que rompió la Selección argentina
Según explicó, el récord de búsquedas que rompió la Selección argentina se dio justo después del agónico 3-2, con el gol de Enzo Fernández, cuando aumentó la cantidad de personas buscando el gol que le dio la victoria y la clasificación a cuartos de final.
"¡Google Search rompió todos los récords de uso anteriores y registró su mayor uso en la historia justo después de que Argentina marcara su gol ganador en el partido de ayer!", anunció Fox en redes.
"Genial ver la emoción global por la Copa del Mundo... ¡no puedo esperar por las semifinales y la final!".