El más buscado: el récord mundial que rompió Argentina en Google tras ganarle a Egipto

El gol de Enzo Fernández desató la euforia de los hinchas argentinos y provocó un pico histórico de búsquedas en Google a nivel mundial.

Con lo que fue el agónico e histórico triunfo de la Selección argentina este martes ante Egipto por 3-2, la euforia se apoderó de los hinchas argentinos. No solo por cómo se festejó el pase a cuartos, ni por la gente que se acercó al Obelisco a festejar, entre otros lugares, sino también en los buscadores de Google.

La noticia fue confirmada por un propio miembro de la empresa estadounidense, Nick Fox, vicepresidente sénior de conocimiento e información, a través de un posteo en X.

X/@DSports El récord de búsquedas que rompió la Selección argentina Según explicó, el récord de búsquedas que rompió la Selección argentina se dio justo después del agónico 3-2, con el gol de Enzo Fernández, cuando aumentó la cantidad de personas buscando el gol que le dio la victoria y la clasificación a cuartos de final.

"¡Google Search rompió todos los récords de uso anteriores y registró su mayor uso en la historia justo después de que Argentina marcara su gol ganador en el partido de ayer!", anunció Fox en redes.