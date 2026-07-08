Hockey sobre patines sin sorpresas: quedaron definidas las semifinales del Apertura

IMPSA B, IMPSA A, Giol B y Godoy Cruz avanzaron a semis del hockey sobre patines femenino. Este jueves buscarán un lugar en la gran final del Apertura.

El Torneo Apertura de hockey sobre patines femenino ya tiene definidas a sus cuatro escuadras semifinalistas. Aunque los principales candidatos lograron avanzar, los cuartos de final estuvieron marcados por resultados ajustados y partidos mucho más disputados de lo que indicaban los antecedentes.

El único equipo que no dejó lugar para las dudas fue IMPSA B, líder absoluto de la fase regular y gran favorito al título. El conjunto Metalero goleó 17 a 2 a Petroleros y ratificó por qué terminó en lo más alto de la clasificación. En semifinales protagonizará un atractivo duelo frente a IMPSA A, que dio uno de los grandes golpes de la jornada al vencer 3 a 2 a Talleres como visitante.

Hockey sobre patines: los dos IMPSA se miden en una semifinal IMPSA A logró un buen triunfo de visitante ante Talleres. (Foto de archivo) Pasion sobre patines La otra llave también promete emociones. Giol B tuvo que trabajar más de la cuenta para eliminar a Giol A por 4 a 3 en un clásico muy parejo que recién se definió en los minutos finales.

Su rival será Godoy Cruz, que en su pista superó 3 a 0 a Murialdo. Si bien el resultado final parece amplio, el encuentro fue equilibrado durante gran parte del desarrollo y las Bodegueras lograron quebrarlo recién en el complemento gracias a su mayor eficacia.

Así se jugarán las semifinales Las semifinales se disputarán este jueves con el siguiente programa: