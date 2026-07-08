Hockey sobre patines sin sorpresas: quedaron definidas las semifinales del Apertura
IMPSA B, IMPSA A, Giol B y Godoy Cruz avanzaron a semis del hockey sobre patines femenino. Este jueves buscarán un lugar en la gran final del Apertura.
El Torneo Apertura de hockey sobre patines femenino ya tiene definidas a sus cuatro escuadras semifinalistas. Aunque los principales candidatos lograron avanzar, los cuartos de final estuvieron marcados por resultados ajustados y partidos mucho más disputados de lo que indicaban los antecedentes.
El único equipo que no dejó lugar para las dudas fue IMPSA B, líder absoluto de la fase regular y gran favorito al título. El conjunto Metalero goleó 17 a 2 a Petroleros y ratificó por qué terminó en lo más alto de la clasificación. En semifinales protagonizará un atractivo duelo frente a IMPSA A, que dio uno de los grandes golpes de la jornada al vencer 3 a 2 a Talleres como visitante.
Hockey sobre patines: los dos IMPSA se miden en una semifinal
La otra llave también promete emociones. Giol B tuvo que trabajar más de la cuenta para eliminar a Giol A por 4 a 3 en un clásico muy parejo que recién se definió en los minutos finales.
Su rival será Godoy Cruz, que en su pista superó 3 a 0 a Murialdo. Si bien el resultado final parece amplio, el encuentro fue equilibrado durante gran parte del desarrollo y las Bodegueras lograron quebrarlo recién en el complemento gracias a su mayor eficacia.
Así se jugarán las semifinales
Las semifinales se disputarán este jueves con el siguiente programa:
- 21.00: IMPSA B vs. IMPSA A (Pista de calle 9 de Julio).
- 21.30: Giol B vs. Godoy Cruz (Maipú).
Los ganadores avanzarán a la gran final, prevista para el sábado en cancha neutral y con horario a confirmar. La organización definirá el cronograma teniendo en cuenta que ese mismo día, desde las 22.00, la selección argentina disputará su encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo frente a Suiza.
Todo está listo para una definición apasionante, con el gran favorito IMPSA B intentando confirmar su dominio y tres equipos que buscarán dar el golpe para quedarse con el primer título de la temporada.