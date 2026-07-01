Gran jornada para los mendocinos en la Liga Nacional de hockey sobre patines

Los varones tuvieron buenos resultados en la Superliga Argentina y las chicas comienzan a disputar una nueva fecha el viernes en la mañana.

La Liga Nacional de hockey sobre patines vivió un intenso fin de semana con actividad tanto en la rama masculina como en la femenina. Los equipos mendocinos volvieron a ser protagonistas con una goleada, un valioso empate como visitante y una nueva agenda cargada de desafíos.

Los mendocinos en la Liga Nacional de Hockey sobre patines En la quinta fecha de la Liga Nacional masculina, el resultado más destacado fue la contundente victoria de Casa de Italia, que goleó 7 a 1 a GEBA en Buenos Aires y ratificó su gran presente. También hubo un importante punto para Andes Talleres, que igualó 3 a 3 frente a Bancaria en San Juan, en un partido muy disputado.

La jornada se completó con los siguientes resultados: Richet Zapata derrotó 4 a 2 a River Plate, Huracán venció 6 a 1 a CPC, Olimpia superó 3 a 1 a Argentinos Juniors, Barrio Rivadavia goleó 6 a 2 a Social San Juan y San Martín aplastó 8 a 3 a Lomas de Zamora.

Godoy Cruz tendrá una parada brava en San Juan ante Valenciano. Prensa hockey Godoy Cruz Se viene una nueva fecha para las chicas La atención ahora se traslada a la Superliga Femenina, que disputará una nueva jornada el próximo fin de semana.

El viernes 3 de julio, Leonardo Murialdo recibirá a Vélez Sarsfield desde las 12, mientras que Andes Talleres será local frente a GEBA a las 17, en encuentros pendientes de la segunda fecha.