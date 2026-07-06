Casa de Italia volvió a gritar campeón tras una final vibrante ante Palmira

Casa de Italia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del hockey sobre patines mendocino. En una final intensa, disputada en la pista del Atlético Club San Martín, el conjunto tano derrotó 5 a 2 a Palmira y se consagró campeón del Torneo Apertura masculino.

El encuentro fue mucho más parejo de lo que reflejó el resultado final. Casa de Italia logró sacar una ventaja de 3 a 1 (dos de Luciano Lucero y uno de Marcio Sisti para el Tano, Valentino Croce para el Jarillero), pero Palmira reaccionó y descontó para ponerse 3 a 2, gol de Croce nuevamente dejando el desenlace completamente abierto.

Cuando el conjunto palmirense estaba en su mejor momento y buscaba el empate, apareció la figura del arquero Mauricio Aranda. Con varias intervenciones decisivas sostuvo la ventaja de Casa de Italia y evitó que Palmira igualara el marcador.

Con el rival lanzado al ataque, el Tano mostró toda su jerarquía y fue letal en los metros finales. Aprovechó los espacios, convirtió dos goles de Mateo Lucero y selló el 5 a 2 definitivo para levantar un nuevo título del hockey mendocino.

La actividad continuará este lunes con la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura femenino, que terminará de definir los cruces de los playoffs.

IMPSA B ya aseguró el primer lugar de la clasificación, mientras que Giol B, Talleres y Godoy Cruz pelean por las posiciones de privilegio. Justamente, el duelo entre las Bodegueras y las Matadoras será uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que puede modificar el orden de los cuatro primeros antes del inicio de la etapa eliminatoria.

Con la fase regular llegando a su fin, el hockey sobre patines femenino se prepara para vivir una semana decisiva, con los cuartos de final, las semifinales y la gran definición del Apertura.