Con un golazo de arco a arco, Palmira eliminó a Giol y jugará la final ante Casa de Italia

El golazo de Nicolas Rivero fue la frutilla del postre en la victoria de Palmira, que jugará la final ante Casa de Italia.

Un arquero goleador terminó siendo protagonista de una de las imágenes más impactantes de los playoffs del hockey sobre patines mendocino. Nicolas Rivero selló la clasificación de Palmira a la final del Torneo Apertura con un espectacular gol de arco a arco que desató el festejo en la ciudad del Este provincial.

Palmira derrotó 5 a 2 a Giol en una semifinal mucho más equilibrada de lo que reflejó el resultado. El conjunto jarillero comenzó arriba en el marcador, pero el equipo de Gutiérrez reaccionó rápidamente para igualar las acciones. Sin embargo, La Escoba volvió a golpear, administró la ventaja y aprovechó los espacios que dejó su rival en el tramo final del encuentro.

Golazo del arquero de Palmira en la semi ante Giol Con Giol volcado en ataque en busca del descuento, Rivero recuperó la bocha y, desde su propio arco, sacó un remate preciso que recorrió toda la pista hasta ingresar en el arco rival. El 5 a 2 definitivo no solo sentenció la serie, sino que dejó una de las grandes postales del campeonato.

En la otra semifinal, Casa de Italia ratificó su candidatura al título al vencer 3 a 0 a IMPSA. El conjunto tano mostró solidez defensiva, soportó los mejores momentos del Metalero y golpeó con eficacia para volver a instalarse en una final del hockey mendocino.

De esta manera, Palmira y Casa de Italia definirán este sábado desde las 18.45, en la pista del Atlético Club San Martín, al campeón del Torneo Apertura. Será una final entre dos equipos que llegaron en gran nivel a los playoffs y que buscarán quedarse con el primer título de la temporada.