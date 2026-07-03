El desafiante mensaje del presidente de Cabo Verde antes de enfrentar a la Selección argentina

La Selección argentina enfrenta este viernes a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y en la previa del encuentro el combinado africano recibió un fuerte respaldo desde lo más alto de su país. El presidente caboverdiano, José Maria Neves, aseguró que sus futbolistas afrontarán el desafío "sin ningún miedo" frente al vigente campeón del mundo .

El mandatario destacó el histórico desempeño de los Tiburones Azules, que disputan la primera Copa del Mundo de su historia, y aseguró que el equipo mantendrá la actitud que le permitió convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita oficial a la ciudad portuguesa de Coimbra y fueron difundidas por la agencia pública caboverdiana Inforpress, pocas horas antes del compromiso que se jugará en Miami.

José Maria Neves se mostró convencido de que Cabo Verde puede competir de igual a igual con Argentina, más allá de la diferencia de antecedentes entre ambos seleccionados. "Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones", afirmó el presidente, antes de remarcar el espíritu con el que su equipo afrontará el encuentro.

"No tenemos ningún miedo y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años", sostuvo.

El jefe de Estado también relativizó el peso de los antecedentes y aseguró que el desarrollo del partido dependerá de lo que ocurra dentro del campo de juego. "Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad", expresó.

Cabo Verde hace historia en el Mundial 2026. EFE

Además, manifestó su deseo de que el arquero Vozinha vuelva a ser elegido como el mejor jugador del partido y consideró que, más allá del resultado frente a la Argentina, su selección "ya ha ganado su Mundial" por el rendimiento mostrado en el certamen.

Un mensaje que trasciende al fútbol

Neves aseguró que la histórica participación de Cabo Verde puede convertirse en un ejemplo para el desarrollo del país en otros ámbitos. "Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo. Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia", concluyó.

Cabo Verde disputa el primer Mundial de su historia y logró avanzar a los dieciseisavos de final tras sorprender en la fase de grupos con un empate sin goles frente a España, un 2-2 ante Uruguay y otro 0-0 contra Arabia Saudita, resultados que le permitieron escribir la página más importante del fútbol de ese país antes del histórico cruce con la Selección argentina.