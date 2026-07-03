Quién es el actor argentino con "doble casaca" que alentará a la Scaloneta y a Cabo Verde

El partido entre la selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá un tinte muy particular para un actor local que tendrá el corazón dividido entre los colores celeste y blanco y el orgullo por la tierra de sus antepasados.

Se trata de Diego Alonso , recordado especialmente por su papel de "El Pollo" en la emblemática serie Okupas .

La clasificación del conjunto africano al máximo torneo del fútbol mundial sorprendió incluso a quienes mantienen un vínculo familiar con ese país. "Estoy sorprendido. Nunca imaginé que Cabo Verde iba a jugar un Mundial y mucho menos enfrentar a Argentina ", expresó el actor al referirse al histórico presente del seleccionado africano.

La historia familiar de Diego Alonso está estrechamente ligada a la migración caboverdiana hacia la Argentina durante el siglo pasado. Su abuelo llegó al país escapando de las dificultades económicas y de la falta de oportunidades que atravesaba el archipiélago africano.

Según relató el propio actor, su abuelo arribó prácticamente como polizón, escondido en la bodega de un barco, y posteriormente trabajó en embarcaciones vinculadas al dragado de playas en la costa atlántica argentina.

Con el paso de los años, miles de inmigrantes provenientes de Cabo Verde se asentaron principalmente en las zonas de Dock Sud, Ensenada y La Plata, conformando una comunidad que todavía conserva parte de sus tradiciones y costumbres.

"Cuando era chico iba a las celebraciones y reuniones de la comunidad y era el único lugar donde veía gente negra", recordó Gómez al hablar sobre aquellas experiencias que marcaron su infancia y fortalecieron el vínculo con sus raíces familiares.

El actor también contó que su abuelo adoptó plenamente la identidad argentina y solía decir que su país era aquel que le había permitido formar una familia y criar a sus hijos.

Con una "doble casaca"

A pesar de que nunca visitó Cabo Verde, Alonso aseguró que mantiene el deseo de conocer la tierra de sus abuelos y recorrer el lugar del que partió buena parte de su historia familiar.

A sus 54 años, reconoce que vivirá el partido con una auténtica "doble casaca". Su apoyo principal estará del lado argentino, pero no ocultará el orgullo por el recorrido realizado por el seleccionado africano, que se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

El actor destacó además el esfuerzo realizado por la federación caboverdiana para conformar un equipo competitivo, en muchos casos rastreando futbolistas descendientes de emigrantes repartidos por distintos países del mundo.

Mientras uno de los dos equipos avanzará a los octavos de final y el otro se despedirá del Mundial, para Diego Alonso el encuentro ya tiene un significado especial: será la oportunidad de ver frente a frente las dos historias que forman parte de su identidad.