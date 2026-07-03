La increíble historia que une a un esclavo de Cabo Verde con la Virgen de Luján

Un hombre esclavizado de Cabo Verde fue el primer custodio de la Virgen de Luján. La historia detrás de una de las figuras religiosas más importantes del país.

Un hombre esclavizado nacido en Cabo Verde fue el primer custodio de la Virgen de Luján. Foto: Adrián Melo

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, una historia se hizo viral por el inesperado vínculo entre ambos países. Se trata de la vida de Manuel, un hombre nacido en el archipiélago africano que fue esclavizado y pasó a la historia como el primer custodio de la Virgen de Luján.

Según cuenta la historia, los vecinos y las autoridades eclesiásticas juntaron dinero para liberar al esclavo de Cabo Verde, el "Negro" Manuel. Quién fue el esclavo de Cabo Verde que cuidó a la Virgen de Luján Conocido como el "Negro Manuel", fue el primer y más fiel custodio de la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Según los registros históricos, el hombre nació en Cabo Verde y, siendo apenas un niño, fue secuestrado por traficantes de personas.

Tras ser vendido en mercados de esclavos de Pernambuco, en Brasil, fue trasladado al Río de la Plata, donde su historia quedó unida para siempre al origen de una de las principales figuras religiosas del país.

La historia de Manuel y la Virgen de Luján Manuel llegó al puerto de Buenos Aires en 1630, junto a una caravana que transportaba dos imágenes de la Virgen María, enviadas por pedido de un hacendado de Santiago del Estero.

Durante el viaje, al llegar a las orillas del río Luján, los bueyes que trasladaban una de las imágenes se frenaron y, según la historia, se negaron a continuar el recorrido. El hecho fue interpretado como una señal de que la Virgen deseaba permanecer en ese lugar.