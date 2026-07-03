Mundial 2026: el fervoroso aliento de los hinchas a la Selección argentina en la previa contra Cabo Verde
La previa se vivió con todo en el Hard Rock Stadium de Miami.
La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.
En la previa, los argentinos llenaron el estadio y alentaron a la Selección para que lo dé todo y clasifique a la próxima etapa del Mundial 2026.