Celeste y blanco: así se vive la previa del partido de la Selección argentina en Mendoza

La previa del partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde se vive con pasión y esperanza en Mendoza.

Mendoza no espera sentada. Horas antes del partido de la Selección argentina, la ciudad ya vibra con una energía que se siente en cada esquina. La calle Arístides se convirtió en el epicentro de la previa, con banderas celeste y blanca colgadas de balcones, vuvuzelas que rompen el silencio y camisetas albicelestes que se multiplican en cada cuadra.

A pesar del frío, los mendocinos salieron a alentar a la Selección argentina. Marcos García/MDZ Mendoza alienta a la Selección argentina El ambiente que se respira en Arístides durante esta previa mezcla la pasión futbolera con la movida gastronómica. Los locales del corredor aprovecharon la ocasión para sumarse al clima mundialista con promociones especiales y descuentos para quienes eligen vivir el partido con un plato de comida y algo para tomar. Una propuesta que los comerciantes ya repiten cada vez que la Selección argentina juega en el mundial.

Marcos García/MDZ Turistas y locales comparten las veredas, las mesas en la calle y el entusiasmo del fútbol. La previa en Mendoza tiene identidad propia: es ruidosa, colorida y generosa en calor humano. Además, se la propuesta incluye más de 18 pantallas gigantes a lo largo de toda la arteria gastronómica.

Esta tarde, la Selección argentina se enfrenta con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium por 16avos de final donde no hay margen de error.