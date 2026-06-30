Recta final para la campaña 25/26: el campo rompe récords

Con un notable avance en la cosecha 25/26 , que ya prácticamente se completó para la soja con cerca de 52 millones de tn, solo resta algo menos de 40% del maíz (que será récord, ahora con una previsión de 68 millones de tn) para completar los 3 principales granos y que, junto con el trigo (29,5 mill.tn), totalizarán unos 150 millones de tn, lo que confirmaría los adelantos de MDZ , respecto a que la cosecha global (de unos 17granos) va a superar ampliamente los 160 millones de tn.

También por el lado de los precios, aunque no se esperan subas extremas en Chicago, puede haber firmeza adicional por problemas en el Hemisferio norte (sequía y calores), además de las complicaciones que sigue provocando el conflicto entre Ucrania y Rusia que, aunque afecta a las producciones de trigo y de girasol, en dos de los competidores clave de Argentina , igual se prevén con un alza cercana a 15%, junto con la Unión Europea .

Por el momento, predominan fuertes movimientos ( como ayer). Por acción de fondos especulativos, que afectan coyunturalmente a la plaza por el tema biocombustibles, y el fuerte lobby petrolero en EE.UU.

En el caso local, ambos productos fueron récord en la última campaña y se espera que ahora puedan repetir la perfomance por varias razones.

En el caso de la oleaginosa, además de los sostenidos precios internacionales, y a pesar de las condiciones impositivas que aún priman en el país (retenciones), el sector privado volvió a “moverse” y, además de la inversión de US$400 millones de LDC, con una nueva planta para Bahía Blanca, se agrega la puesta en marcha de la ampliación de Molinos Agro, por US$12 millones, en su fábrica de San Lorenza (Santa Fe) lo que le permitirá llegar a una molienda de 500.000 tn/año, según informó Asagir (Asociación Argentina de Girasol).

Por su parte, el especialista Jorge Ingaramo, destacó que las exportaciones de esta oleaginosa durante el primer cuatrimestre aumentaron casi 160% respecto al año pasado, superando los US$1.300 millones.

El Gobierno eliminó exigencias para los exportadores de granos y otras actividades. Foto: Noticias Argentinas

También fue récord el nivel de crushing, con una molienda mensual en marzo de 565.000 tn y, mientras Agricultura reportó compras de la campaña 24/25 por 3,94 mill. de tn; para el ciclo actual, 26/27, ya se registran operaciones por más de 4,2 mill. de tn, con un aumento interanual de 47,5%.

Estos datos hacen prever entonces, que se podría superar el récord de cosecha de 7,7 millones de tn de este año, llegando a los 8,5 millones, o más.

La soja, el trigo y los fertilizantes

Lamentablemente, la otrora “reina de las oleaginosas”, o “el yuyo”, según la versión, la codiciada soja, sigue cargando con los fuertes descuentos de las retenciones, lo que impide que, al menos, recupere la fuerte caída de área de años anteriores cuando alcanzó más de 20 millones de has, en el ciclo 15/16, hace 10 campañas atrás, mientras que en la última siembra aslcanzó solo poco más de 16 millones de hectáreas.

No es la única expectativa favorecida ahora por condiciones climáticas mucho mejores que el año pasado a esta altura. Otras oleaginosas, pero en este caso de invierno, donde se enrolan la carinata, colza, camelina, etc., prevén un aumento importante de superficie alentadas por el sistema de compras anticipadas, y por el destino de sus aceites muy demandados para exportación, como el que se utiliza para los nuevos biocombustibles de aviación, o mercados muy sofisticados.

Este desarrollo, sin embargo, no compite con el trigo, cultivo de invierno, debido al ciclo muy corto de las innovaciones. Y tanto es así, que la implantación de los cereales de invierno, se encuentra muy adelantada, superando ya el 70% (trigo) y 50% (cebada).

Otro dato singular es que de la mano de la baja que se está registrando en el precio de los fertilizantes, especialmente de la urea que llegó a tocar los US$1.000/tn (y ahora ya está en U$S 800, o menos), también está desapareciendo la baja que se preveía en el área, lo que haría factible repetir las intenciones de siembra del año pasado.

En ese caso, el factor determinante de rindes, vuelve a ser el nivel de fertilización, aunque más exigido aún por la fuerte salida de nutrientes que requirió el récord de producción de 29,5 mill de tn. previo.

Así, de mantenerse la tendencia a la baja en los precios de insumos estratégicos como el combustible y los fertilizantes, en esta campaña 26/27 se podría registrar un crecimiento “ genuino” de área, tal vez, a 45 millones de hectáreas sembradas con cultivos anuales, y un uso de fertilizantes que debería estar muy por encima de lis 5 millones de tn que, aunque récord, se ubican muy por debajo de las necesidades de reposición, más aún tras un récord de cosecha como este último.

Invierno + heladas

Esta vez no se puede dudar que la llegada del invierno fue a “toda orquesta”, con olas de frío polar, y heladas generalizadas que se prolongarán en los próximos días.

Lo que no estuvo tan “fresco” fue el frente sindical aceitero donde todos los intentos de conciliación habían fracasado hasta que se logró la “ conciliación”, ahora, con un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros que cubre todo el año 2026, basado en el índice de precios del consumidor del Indec estimado vía el REM (índice de expectativas mensuales de inflación). El monto total acumulado será. entonces. de 29.5%. alejando las preocupaciones que podía tener la estratégica exportación de granos y subproductos, desde el Gran Rosario, donde se concentraban los conflictos más radicalizados (los de transportistas habían sido en los puertos del sur bonaerense).

Sin embargo, la mira de los productores sigue puesta en los pronósticos de un nuevo ciclo “Niño”, muy húmedo, a partir de la primavera, y que podría prolongarse durante el verano y el otoño ´27, complicando la campaña, razón por la cual se están ajustando las ventanas de siembra, para tratar de evitar los excesos en los momentos más sensibles.