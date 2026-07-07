BYD continúa batiendo récords de ventas durante la primera mitad de 2026

BYD sigue siendo el mayor vendedor de híbridos enchufables y vehículos eléctricos combinados en lo que va del año en el Reino Unido en 2026.

BYD sigue marcando récords de ventas y ha tenido un excelente comienzo de año, finalizando los dos primeros trimestres con un total de 37.995 matriculaciones de vehículos nuevos.

Esto permitió a BYD mantener su posición como fabricante líder de vehículos de nueva energía en el Reino Unido (una combinación de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables), con una cuota de mercado del 8,74 % en ambos tipos de sistemas de propulsión, lo que representa un aumento del 95 % con respecto al mismo período en 2025.

Total de patentamientos de BYD en 2026 BYD SEAL U DM-i BYD Solo en junio, BYD matriculó 6.242 unidades, lo que se tradujo en una cuota de mercado del 2,93% en el Reino Unido.

Entre los modelos más destacados de la gama se encontraba el SEAL U DM-i. Este SUV familiar con tecnología Super Hybrid y DM sigue siendo el modelo más popular de la gama BYD y el híbrido enchufable más vendido en el Reino Unido.

Este tipo de motorización continúa ganando popularidad dentro de la gama de la marca, gracias al lanzamiento del SEALION 5 DM-i y el SUV compacto ATTO 2 DM-i, cuyo precio parte de tan solo 26.995 £. La berlina SEAL, renovada para 2026, es el vehículo eléctrico más popular de la familia BYD en el Reino Unido.