BYD continúa batiendo récords de ventas durante la primera mitad de 2026
BYD sigue siendo el mayor vendedor de híbridos enchufables y vehículos eléctricos combinados en lo que va del año en el Reino Unido en 2026.
BYD sigue marcando récords de ventas y ha tenido un excelente comienzo de año, finalizando los dos primeros trimestres con un total de 37.995 matriculaciones de vehículos nuevos.
Esto permitió a BYD mantener su posición como fabricante líder de vehículos de nueva energía en el Reino Unido (una combinación de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables), con una cuota de mercado del 8,74 % en ambos tipos de sistemas de propulsión, lo que representa un aumento del 95 % con respecto al mismo período en 2025.
Total de patentamientos de BYD en 2026
Solo en junio, BYD matriculó 6.242 unidades, lo que se tradujo en una cuota de mercado del 2,93% en el Reino Unido.
Entre los modelos más destacados de la gama se encontraba el SEAL U DM-i. Este SUV familiar con tecnología Super Hybrid y DM sigue siendo el modelo más popular de la gama BYD y el híbrido enchufable más vendido en el Reino Unido.
Este tipo de motorización continúa ganando popularidad dentro de la gama de la marca, gracias al lanzamiento del SEALION 5 DM-i y el SUV compacto ATTO 2 DM-i, cuyo precio parte de tan solo 26.995 £. La berlina SEAL, renovada para 2026, es el vehículo eléctrico más popular de la familia BYD en el Reino Unido.
En relación con las cifras de ventas, Steve Beattie, subdirector general de BYD en el Reino Unido, comentó: "Ha sido un buen primer semestre para BYD, y me gustaría agradecer a todos los concesionarios su ayuda para llegar hasta donde estamos hoy. Afrontamos el segundo semestre con la firme intención de superarnos; no solo abriremos más puntos de venta, sino que pronto lanzaremos al mercado tres nuevos modelos, que me entusiasman enormemente: el utilitario DOLPHIN G, el SUV de siete plazas Ti 7 y la camioneta SHARK, todos ellos con tecnología Super Hybrid con DM".