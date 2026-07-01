Todo sobre el BYD SEAL U DM-i: el SUV híbrido enchufable que llega al país
BYD expande su catálogo de vehículos electrificados con su nuevo SUV de tracción mixta con capacidad para circular en modo puramente eléctrico.
La automotriz BYD dio inicio formal a la etapa de preventa en el mercado argentino de su modelo más reciente, el BYD SEAL U DM-i GS. Este SUV de arquitectura híbrida enchufable llega para consolidar la oferta de vehículos de nuevas energías de la marca en el país.
La dirección comercial de BYD Argentina señaló que la incorporación de este producto responde a una estrategia de largo plazo para robustecer el ecosistema de movilidad sustentable a nivel local. El proceso de reserva de las unidades iniciales ya se encuentra habilitado para los usuarios a través de la red de concesionarios oficiales de la firma, requiriendo un anticipo de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional.
Rendimiento y arquitectura técnica Super Hybrid DM-i
La clave en el desempeño dinámico del BYD SEAL U DM-i radica en la utilización de la tecnología Super Hybrid DM-i, un desarrollo de ingeniería de la casa matriz concebido para priorizar el uso del motor eléctrico en la mayor parte de las situaciones de conducción diarias:
Autonomía extendida: El vehículo alcanza un rango operativo mixto de hasta 1.105 kilómetros combinando ambos tanques de energía (bajo ciclo de homologación NEDC).
Modo puramente eléctrico: El sistema de baterías permite un desplazamiento 100% eléctrico por encima de los 105 kilómetros, configurando una solución eficiente para los trayectos diarios dentro del ámbito urbano.
Eficiencia de marcha: La gestión inteligente entre las plantas motrices asegura promedios de consumo de combustible mínimos, aportando un rodar silencioso y una entrega de torque lineal característica de las plataformas electrificadas.
Dimensiones, habitáculo de alta gama y ecosistema digital
Con una longitud total de 4.775 mm y una distancia entre ejes que se estira hasta los 2.765 mm, las proporciones de este SUV garantizan una cabina con amplio espacio para cinco ocupantes de contextura adulta. El sector de carga ofrece un baúl con una capacidad de 552 litros, volumen que puede expandirse hasta los 1.440 litros mediante el rebatido de los respaldos traseros. La cabina incluye butacas con regulación y ventilación individual orientadas a la ergonomía del conductor.
En el plano tecnológico, el habitáculo se destaca por incorporar una interfaz digital compuesta por:
Pantalla central multimedia: Un monitor táctil de 15,6 pulgadas que se posiciona como el de mayor superficie dentro de su categoría.
Tablero de instrumentos: Un panel digital configurable de 12,3 pulgadas que se complementa con el sistema de proyección de información sobre el parabrisas (HUD Display).
Audio y carga: Un equipo de sonido premium Infinity Luxury Audio con 10 parlantes y un subwoofer integrado, acompañado por dos bahías de carga inalámbrica rápida para smartphones.
Asistentes inteligentes: Integración de comandos por voz mediante la plataforma "Intelligent Assist" (activada con la frase “Hi BYD”) y compatibilidad directa con los servicios de Google Assistance.
Adicionalmente, el modelo incorpora la tecnología de carga bidireccional V2L (Vehicle-to-Load), un sistema que transforma al auto en un generador de energía rodante capaz de abastecer de electricidad a herramientas, electrodomésticos o dispositivos de camping externos mediante un cable de conexión dedicado.
Estándares de seguridad activa y condiciones comerciales
El apartado de protección integral del vehículo se apoya en una estructura calificada con la máxima puntuación de 5 estrellas en los ensayos de colisión llevados a cabo por el organismo internacional Euro NCAP. El equipamiento de seguridad del SEAL U DM-i contempla de serie seis airbags y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que totaliza más de 20 funciones automáticas de prevención de siniestros, coordinadas en tiempo real con un esquema de cámaras periféricas con visión panorámica de 360 grados.
El BYD SEAL U DM-i GS inicia su preventa en la red oficial de concesionarios de la República Argentina con un precio de lista fijado en 47.990 dólares.