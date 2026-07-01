Todo sobre el BYD SEAL U DM-i: el SUV híbrido enchufable que llega al país

BYD expande su catálogo de vehículos electrificados con su nuevo SUV de tracción mixta con capacidad para circular en modo puramente eléctrico.

La automotriz BYD dio inicio formal a la etapa de preventa en el mercado argentino de su modelo más reciente, el BYD SEAL U DM-i GS. Este SUV de arquitectura híbrida enchufable llega para consolidar la oferta de vehículos de nuevas energías de la marca en el país.

La dirección comercial de BYD Argentina señaló que la incorporación de este producto responde a una estrategia de largo plazo para robustecer el ecosistema de movilidad sustentable a nivel local. El proceso de reserva de las unidades iniciales ya se encuentra habilitado para los usuarios a través de la red de concesionarios oficiales de la firma, requiriendo un anticipo de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional.

Rendimiento y arquitectura técnica Super Hybrid DM-i La clave en el desempeño dinámico del BYD SEAL U DM-i radica en la utilización de la tecnología Super Hybrid DM-i, un desarrollo de ingeniería de la casa matriz concebido para priorizar el uso del motor eléctrico en la mayor parte de las situaciones de conducción diarias:

Autonomía extendida: El vehículo alcanza un rango operativo mixto de hasta 1.105 kilómetros combinando ambos tanques de energía (bajo ciclo de homologación NEDC).

Modo puramente eléctrico: El sistema de baterías permite un desplazamiento 100% eléctrico por encima de los 105 kilómetros , configurando una solución eficiente para los trayectos diarios dentro del ámbito urbano.

Eficiencia de marcha: La gestión inteligente entre las plantas motrices asegura promedios de consumo de combustible mínimos, aportando un rodar silencioso y una entrega de torque lineal característica de las plataformas electrificadas. BYD SEAL U DM-i BYD Dimensiones, habitáculo de alta gama y ecosistema digital Con una longitud total de 4.775 mm y una distancia entre ejes que se estira hasta los 2.765 mm, las proporciones de este SUV garantizan una cabina con amplio espacio para cinco ocupantes de contextura adulta. El sector de carga ofrece un baúl con una capacidad de 552 litros, volumen que puede expandirse hasta los 1.440 litros mediante el rebatido de los respaldos traseros. La cabina incluye butacas con regulación y ventilación individual orientadas a la ergonomía del conductor.

En el plano tecnológico, el habitáculo se destaca por incorporar una interfaz digital compuesta por: