Todo sobre el nuevo BMW X5: cinco tecnologías de propulsión y revolución digital

BMW reveló la renovación de su emblemático SUV, que incorpora por primera vez alternativas 100% eléctricas y de pila de combustible.

BMW oficializó la presentación global de la quinta generación del BMW X5. Desarrollada para consolidar el liderazgo en la categoría que inauguró originalmente en el año 1999, esta nueva entrega adopta los fundamentos conceptuales, estéticos y de conectividad de la próxima era tecnológica de la marca.

La principal credencial de esta evolución reside en su versatilidad de ingeniería, convirtiéndose en el primer modelo en la historia de la corporación bávara capaz de albergar cinco tipos diferentes de sistemas de propulsión dentro de una misma arquitectura de chasis. La oferta global abarcará configuraciones convencionales de combustión interna, variantes de hibridación ligera, esquemas híbridos enchufables (PHEV), una alternativa 100% eléctrica a batería y una inédita variante impulsada por celdas de hidrógeno.

BMW X5 BMW Cinco tecnologías de propulsión: Del bloque convencional al hidrógeno La estructura motriz del nuevo BMW X5 diversifica sus opciones para responder a las demandas globales de transición energética:

Combustión e Híbridos: Mantiene opciones con motores alimentados a nafta o diésel, asistidos por tecnología mild hybrid de 48 V, junto con alternativas híbridas enchufables de última generación.

Variante Eléctrica (BMW iX5): Se erige como el primer X5 impulsado de manera exclusiva por baterías, equipando la sexta generación de la tecnología eDrive de BMW. Emplea celdas cilíndricas de 120 milímetros de altura en su acumulador de alta tensión, permitiendo al modelo iX5 60 xDrive alcanzar una autonomía máxima de hasta 845 kilómetros (bajo ciclo de homologación WLTP), compatibilidad con sistemas de recarga rápida de 800 V y funciones de transferencia bidireccional de energía.

Pila de Combustible (BMW iX5 Hydrogen): Integrará la oferta en una etapa posterior del ciclo comercial, posicionándose como el primer vehículo de producción masiva de la marca movilizado por hidrógeno. Emplea una celda de combustible de tercera generación de dimensiones compactas, combinada con la tecnología de almacenamiento BMW Hydrogen Flat Storage y una batería de alta potencia, logrando rangos operativos de hasta 750 kilómetros sin generar emisiones locales. BMW X5 BMW Diseño monolítico, ópticas "Double-X" y manijas táctiles La fisonomía exterior de la quinta generación plantea trazos limpios, superficies de tratamiento monolítico y formas que priorizan la solidez visual del conjunto. El frontal adopta una postura marcadamente vertical protagonizada por la parrilla de riñones dobles en disposición recta equipada con el sistema de iluminación perimetral BMW Iconic Glow, flanqueada por grupos ópticos que estrenan la firma lumínica double-X de forma inédita en la gama.

En la vista lateral se destaca la incorporación de las denominadas BMW Winglets, manijas de puertas de diseño aerodinámico empotradas en los pilares de la carrocería que prescinden de los tiros mecánicos convencionales; las mismas responden a un leve contacto táctil para comandar la apertura asistida por motores eléctricos. El abanico de personalización contempla once tonalidades de pintura exterior y rines de aleación ligera que extienden sus dimensiones de catálogo desde las 21 hasta las 23 pulgadas. Para acentuar el comportamiento dinámico, los usuarios dispondrán de los kits estéticos M Sport y M Sport Pro, además de una línea dedicada de componentes M Performance construidos en fibra de carbono y aramida para los deflectores, splitters y difusores traseros.