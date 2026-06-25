Leapmotor es la única marca china en ofrecer Plan de Ahorro propio en Argentina: preventa del SUV B10

Luego del éxito registrado durante la preventa del nuevo Leapmotor B10 ultra-híbrido días atrás, con el 70% de las unidades previstas para el primer mes ya reservadas, Leapmotor da un nuevo paso en su desarrollo comercial en Argentina y se convierte en la única marca china del mercado local en ofrecer un Plan de Ahorro propio desde Stellantis.

Stellantis, el grupo líder en planes de ahorro en el mercado argentino, comercializa cerca de la mitad de sus vehículos a través de este canal. En este contexto, Leapmotor, la marca china de vehículos electrificados de la compañía, anuncia el lanzamiento de Leapmotor Plan, su plan de ahorro previo. Esta propuesta comenzará con el nuevo B10 ultra-híbrido, un SUV que se destaca por su diseño minimalista, tecnologías inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros.

Detalles del plan de Leapmotor Leapmotor B10 La iniciativa busca acercar la movilidad electrificada a más personas a través de una herramienta de financiación tradicional y ampliamente valorada por los consumidores argentinos. En este caso, Leapmotor ofrece un esquema de 84 cuotas bajo la modalidad 80/20, con condiciones comerciales especialmente desarrolladas para esta etapa del lanzamiento.

El nuevo Leapmotor B10, tiene un valor de referencia de una cuota inicial de $383.471. Además, el plan contempla adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12 mediante integración del 20%, junto con beneficios y condiciones diferenciales para los suscriptores.

Como parte de la propuesta de lanzamiento, quienes adhieran al plan accederán a una bonificación del 50% en el seguro automotor durante tres meses, aplicable a coberturas Todo riesgo con franquicia o Terceros completo de las compañías La Caja, Zurich y San Cristóbal. El beneficio estará disponible para las suscripciones realizadas durante la vigencia promocional y busca brindar un acompañamiento integral a los clientes en el proceso de acceso a su vehículo.