Leapmotor es la única marca china en ofrecer Plan de Ahorro propio en Argentina: preventa del SUV B10
La marca china inicia la comercialización de “Leapmotor Plan” con la preventa del nuevo B10 ultra-híbrido.
Luego del éxito registrado durante la preventa del nuevo Leapmotor B10 ultra-híbrido días atrás, con el 70% de las unidades previstas para el primer mes ya reservadas, Leapmotor da un nuevo paso en su desarrollo comercial en Argentina y se convierte en la única marca china del mercado local en ofrecer un Plan de Ahorro propio desde Stellantis.
Stellantis, el grupo líder en planes de ahorro en el mercado argentino, comercializa cerca de la mitad de sus vehículos a través de este canal. En este contexto, Leapmotor, la marca china de vehículos electrificados de la compañía, anuncia el lanzamiento de Leapmotor Plan, su plan de ahorro previo. Esta propuesta comenzará con el nuevo B10 ultra-híbrido, un SUV que se destaca por su diseño minimalista, tecnologías inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros.
Detalles del plan de Leapmotor
La iniciativa busca acercar la movilidad electrificada a más personas a través de una herramienta de financiación tradicional y ampliamente valorada por los consumidores argentinos. En este caso, Leapmotor ofrece un esquema de 84 cuotas bajo la modalidad 80/20, con condiciones comerciales especialmente desarrolladas para esta etapa del lanzamiento.
El nuevo Leapmotor B10, tiene un valor de referencia de una cuota inicial de $383.471. Además, el plan contempla adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12 mediante integración del 20%, junto con beneficios y condiciones diferenciales para los suscriptores.
Como parte de la propuesta de lanzamiento, quienes adhieran al plan accederán a una bonificación del 50% en el seguro automotor durante tres meses, aplicable a coberturas Todo riesgo con franquicia o Terceros completo de las compañías La Caja, Zurich y San Cristóbal. El beneficio estará disponible para las suscripciones realizadas durante la vigencia promocional y busca brindar un acompañamiento integral a los clientes en el proceso de acceso a su vehículo.
Nuevo Leapmotor Plan para el Nuevo Leapmotor B10:
- Modelo: B10
- Precio modelo: $44.897.965 (USD 31.990)
- Tipo plan: 80 / 20 - 84 meses
- Cuotas con diferimientos comerciales: 20% en cuotas 1 a 12 / 10% en cuotas 13 a 18, a recuperar en cuotas 25 a 72.
- Adjudicación Pactada: en las cuotas 4, 6, 9 y 12, licitando el 20% de la alícuota extraordinaria en las cuotas 2 y 13.
- Cuota de inicio: $383.471
Con este lanzamiento, Leapmotor no solo amplía su ecosistema comercial en la Argentina, sino que también marca un precedente para las marcas chinas en el país, incorporando nuevas herramientas de financiación para acompañar el crecimiento de la movilidad electrificada y facilitar el acceso de más clientes a esta tecnología.