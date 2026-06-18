Leapmotor B05: el hatchback que desafía al segmento C con 218 CV

La corporación china Leapmotor formalizó el lanzamiento de su última propuesta orientada a consolidar su expansión en el exigente mercado europeo. Se trata del Leapmotor B05 , un hatchback perteneciente al segmento C que adopta un planteamiento de diseño expresivo y soluciones de ingeniería enfocadas en el conductor.

La llegada de este vehículo representa un paso estratégico clave en la internacionalización de la marca, un proceso que se ejecuta en cooperación directa con el gigante automotriz Stellantis .

El producto se enfoca hacia una nueva generación de conductores urbanos que priorizan el factor estético y la respuesta tecnológica, intentando demostrar que la eficiencia de los vehículos a batería no tiene por qué prescindir del placer de conducción tradicional.

El B05 se distingue por una silueta de proporciones ensanchadas que remite a la fisonomía de un coupé deportivo. Su impronta estética se respalda en una anchura de hombros de 1.880 mm , un indicador que no solo le confiere una presencia imponente sobre el asfalto, sino que optimiza su estabilidad en curvas de alta velocidad.

Entre sus detalles visuales más destacados se encuentran las puertas con cristales sin marco, las manijas de apertura ocultas a ras de la carrocería y una firma lumínica en formato de hoja, conjunto que se complementa con llantas de aleación de diseño aerodinámico de 19 pulgadas .

En el interior, el habitáculo prioriza la ergonomía y el confort de los ocupantes a través de una selección de materiales de alta calidad. La tapicería emplea cuero ecológico confeccionado bajo las estrictas normativas de sustentabilidad textil OEKO-TEX. El equipamiento de confort para el uso diario se compone de un techo panorámico de gran superficie, butacas con sistema de calefacción integrado y una variedad de espacios portaobjetos distribuidos de forma inteligente en la consola y las contrapuertas.

Leapmotor B05 Leapmotor

El comportamiento dinámico del Leapmotor B05 recibió una calibración específica para adaptarse a los gustos y exigencias del usuario del Viejo Continente. Las tareas de ajuste del chasis se llevaron a cabo de forma conjunta con el equipo global de ingenieros de Stellantis, logrando una plataforma de manejo ágil que no penaliza el confort de marcha:

Esquema de propulsión: Utiliza una arquitectura de tracción trasera asociada a una distribución de pesos simétrica de 50:50 entre ambos ejes.

Suspensión: Configura un sistema independiente de tipo McPherson en el eje delantero y un esquema multibrazo en el sector posterior.

Rendimiento: El motor eléctrico genera una potencia máxima de 218 CV y un torque inmediato de 240 Nm .

Prestaciones: Esta planta motriz le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, rendimiento optimizado mediante la incorporación de serie de la función Launch Control.

En el apartado tecnológico, el compacto adopta la innovadora arquitectura estructural Cell-to-Chassis (CTC). Esta solución de ingeniería suprime los módulos tradicionales de la batería para integrar las celdas de energía directamente dentro de la estructura resistente del chasis.

La gama comercial contempla dos alternativas de capacidad de almacenamiento para responder a diferentes perfiles de utilización:

Batería de entrada: Con una capacidad de 56,2 kWh , ofrece un rango de autonomía homologado de hasta 401 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Batería de rango extendido: Con una capacidad de 67,1 kWh, eleva la autonomía de circulación hasta los 482 kilómetros según mediciones WLTP.

El sistema electrónico es compatible con infraestructuras de carga rápida de alta potencia. Esta cualidad técnica le permite completar el proceso de reabastecimiento de energía del 30% al 80% de la capacidad de las celdas en un tiempo estimado de 17 minutos, facilitando la planificación de trayectos de larga distancia.

El entorno digital de la cabina se estructura a partir de un puesto de conducción de doble pantalla. El centro de mandos multimedia principal equipa un monitor táctil de 14,6 pulgadas, secundado por un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas para el conductor; ambos dispositivos operan bajo la última actualización del sistema operativo nativo de la compañía.

La protección de los pasajeros se estableció como una prioridad de ingeniería, combinando la alta resistencia de los materiales del habitáculo con un completo paquete de seguridad activa y pasiva:

Asistencias a la conducción (ADAS): Cuenta con 21 funciones de ayuda gestionadas por una red de 14 sensores periféricos y cámaras de alta definición.

Retención pasiva: Incorpora de serie un sistema integrado por 7 airbags para mitigar impactos desde cualquier ángulo.

Leapmotor B05 Leapmotor

Bajo el despliegue de su campaña de comunicación denominada "The Next Level", la marca busca romper la inercia del mercado de vehículos eléctricos para devolver el protagonismo a las sensaciones al volante. El posicionamiento económico del modelo se beneficia de los incentivos fiscales vigentes en los principales mercados comunitarios, estableciendo una propuesta de alta competitividad: