Todo sobre el Peugeot E-208 GTi: características, motor de 281 CV y precio en Europa

Peugeot aprovechó la atención internacional de las 24 Horas de Le Mans, escenario donde conmemora el centenario de su primera participación histórica en la mítica competencia de resistencia, para revelar la configuración de producción y abrir la etapa comercial del nuevo Peugeot E-208 GTi .

Este modelo definitivo se exhibe con sutiles variaciones respecto al prototipo inicial presentado en 2025, cuya recepción por parte de los usuarios de la marca impulsó la aprobación final del proyecto para su salto a las líneas de montaje.

El utilitario deportivo asume la responsabilidad de suceder a una dinastía que inauguró el emblemático 205 GTi hace cuatro décadas, adaptando el concepto tradicional a las demandas tecnológicas de la era contemporánea. Se establece formalmente como el primer exponente de la sigla GTi en adoptar una arquitectura de propulsión 100% eléctrica, combinando un formato práctico para el uso diario con un paquete de mejoras dinámicas homologadas para el circuito.

La concepción, el diseño y el ajuste fino del chasis del E-208 GTi se centralizaron en los talleres de Peugeot Sport , la división de competición de la firma francesa con sede en Satory, a las afueras de París. La dirección de la compañía encomendó el desarrollo al mismo equipo de ingenieros que comanda el programa técnico del Hypercar híbrido Peugeot 9X8 en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), con el propósito de transferir las soluciones informáticas y mecánicas de la pista directamente al modelo de calle.

El núcleo dinámico del vehículo se compone de un conjunto impulsor denominado M4+ , fabricado en el polo industrial de Trémery, un complejo fabril ubicado al este de Francia operado bajo una unión comercial (joint venture) por la corporación Stellantis junto al especialista Nidec Leroy Somer:

Rendimiento del motor: Suministra una potencia máxima de 281 CV y una fuerza de torque instantánea de 345 Nm , cifras que lo posicionan como el modelo más potente de su categoría (Segmento B).

Electrónica de competición: La programación del módulo de control y el software que gestiona la entrega de energía proceden de forma directa de las plataformas de carrera de la marca.

Relación peso-potencia: Registra un indicador de 5,5 kg/CV , un valor de referencia que le permite cubrir el proceso de aceleración de 0 a 100 km/h en un lapso cronometrado de 5,5 segundos (mejorando en 0,2 segundos la estimación del prototipo).

Recuperaciones y velocidad: Cubre la distancia de los 1.000 metros con partida detenida en un tiempo de 25,8 segundos, requiere apenas 3,2 segundos para pasar de 80 a 120 km/h y establece su velocidad máxima limitada de forma electrónica en los 180 km/h.

Uno de los principales desafíos técnicos que abordó el equipo de Satory se centró en la sustentabilidad del rendimiento ante exigencias térmicas severas. El Peugeot E-208 GTi equipa un acumulador de energía con una capacidad de 54 kWh brutos (51 kWh útiles de capacidad neta) asociado a un circuito de refrigeración líquida optimizado.

El desarrollo se focalizó en la modulación del caudal del líquido refrigerante en función de las variables de temperatura de las celdas, impidiendo la activación de los sistemas de protección electrónica que suelen disminuir la potencia disponible en los autos eléctricos cuando sufren sobrecalentamiento. Según los responsables del desarrollo, la meta era asegurar que si un conductor transita un puerto de montaña en el "modo Sport", la entrega de los 281 CV se mantenga inalterada durante todo el trayecto.

En lo que respecta a la autonomía de circulación bajo el protocolo de homologación WLTP, el rango útil varía en función de la elección de los compuestos de neumáticos seleccionados por el cliente:

Hasta 352 kilómetros de rango: Equipado de serie con cubiertas de alta adherencia Michelin Pilot Sport 4S.

Hasta 375 kilómetros de rango: Configurado opcionalmente y sin costo adicional con neumáticos Hankook Ventus S1 Evo3.

Peugeot E-208 GTi Peugeot

Coincidiendo con la conferencia de prensa internacional de la marca en Le Mans, la firma del león habilitó las plataformas de reserva para el mercado europeo. Los canales de venta oficiales establecieron los siguientes parámetros de precio para el inicio de la comercialización del hot hatch eléctrico: