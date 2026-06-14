El Renault Boreal ya tiene versión híbrida: cómo es la nueva opción del SUV

Renault está acelerando el lanzamiento internacional del Boreal con la expansión de su producción en Turquía. Lanzada inicialmente en Latinoamérica desde Curitiba (Brasil), Boreal ahora amplía su producción con la apertura de un segundo centro de producción en la planta de Bursa.

Presentado en 2025 como un nuevo SUV internacional del segmento C, el Renault Boreal marcó un primer hito con su lanzamiento en Brasil, donde desde entonces se ha distribuido en varios mercados latinoamericanos desde el centro de producción de Curitiba.

El Boreal fue diseñado como un vehículo global para la marca, desarrollado para múltiples regiones y fiel al ADN de Renault, caracterizado por su espíritu dinámico y desenfadado. Posicionado en el segmento C de SUV de alto valor, refuerza la competitividad de la marca en mercados donde la demanda de SUV es estructuralmente sólida.

Boreal inicia una nueva etapa con la apertura de un segundo centro de producción en Bursa, Turquía. Esta expansión refuerza la presencia industrial de Boreal y le permite exportar a diversos mercados de Europa del Este, Oriente Medio y el norte y el África subsahariana.

Como parte de su expansión internacional, Boreal contribuye a la estrategia de electrificación de Renault fuera de Europa con un enfoque pragmático y adaptado al mercado.

En el mercado europeo, el modelo se lanzará con las nuevas opciones de motor híbrido completo E-Tech de 160 HP y turbo TCe EDC de 145 CV. La gama se ampliará aún más en el cuarto trimestre de 2026 con la incorporación de la versión híbrida E-Tech 4x4 de 150 HP, que también estará disponible para los clientes.

Con una longitud de 4,56 metros y una distancia entre ejes de 2,70 metros, este SUV destaca por unas dimensiones que superan los estándares del segmento C, ofreciendo un interior espacioso y un maletero amplio. La parrilla delantera del color de la carrocería, el nuevo logotipo «Nouvel'R», el diseño estilizado de los faros LED y la firma lumínica inspirada en el Niagara Concept subrayan el carácter moderno del vehículo.

La robusta estructura de los guardabarros, que resalta en el perfil lateral, y la elegante línea del techo refuerzan el carácter premium del Boreal, tanto en la ciudad como en viajes largos. Las llantas de aleación de 19 pulgadas con acabado diamantado, el techo negro y el techo panorámico de cristal de apertura eléctrica le confieren al modelo una imagen de segmento superior.

Renault Boreal Renault Boreal

Interior del Renault Boreal

interior del Renault Boreal ofrece un habitáculo moderno y espacioso que combina tecnologías digitales con confort. Diseñado con un enfoque ergonómico, el puesto de conducción destaca por su disposición centrada en el conductor y sus grandes pantallas digitales.

El modelo incluye un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia central openR link de 10 pulgadas. Gracias a su diseño ergonómico, el acceso a las tecnologías de conectividad resulta más sencillo, manteniendo la atención del conductor en la carretera. Las levas de cambio situadas tras el volante multifunción realzan la atmósfera moderna del interior. La iluminación ambiental, con 48 opciones de color, cambia automáticamente según los modos de conducción Multi-Sense. Los acabados interiores suaves al tacto, los detalles decorativos bordados con láser y los asientos con costuras de contraste refuerzan la sensación de alta calidad.

La opción de tapicería perforada en color gris, ofrecida específicamente para el mercado turco, añade un toque diferente al carácter contemporáneo de Boreal.

Los asientos delanteros con ajuste eléctrico, la función de memoria y masaje para el asiento del conductor, el climatizador automático bizona, la plataforma de carga inalámbrica refrigerada y los amplios compartimentos de almacenamiento hacen que el uso diario sea más cómodo. Las salidas de aire para los asientos traseros, los puertos USB-C y el sistema de plegado Easy Break para los asientos traseros también son algunas de las características que facilitan el uso familiar. La capacidad del baúl, de hasta 630 litros, se amplía a 1868 litros con los asientos traseros abatidos. El bajo umbral de carga garantiza una gran facilidad de uso.