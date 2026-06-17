Mercedes-Benz comenzó la producción de un nuevo modelo 100% eléctrico

Mercedes-Benz inició la producción en serie del VLE en su planta de Vitoria con un acto especial. Además de Thomas Klein, director de Mercedes-Benz Vans, y Ola Källenius, presidente del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG, a la ceremonia asistió Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo de España.

De este modo, Mercedes-Benz subraya la importancia industrial, estratégica y regional de este centro de producción, lo que convierte la transformación de la planta de Vitoria en uno de los proyectos industriales de futuro más significativos de Mercedes-Benz Vans en Europa.

El inicio de la producción supone un hito importante y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa para Mercedes-Benz Vans en Vitoria. Gracias al VLE, la planta de Vitoria fabrica, por primera vez, un vehículo basado en la nueva arquitectura modular y escalable para furgonetas recientemente desarrollada.

En el futuro, esta arquitectura constituirá la base tecnológica de toda la gama de productos de Mercedes-Benz Vans , tanto en el sector particular como en el comercial. Por lo tanto, la planta de Vitoria es la primera de la red de producción mundial de Mercedes-Benz en fabricar en serie el nuevo VLE. A finales de año le seguirá la planta de Fuzhou, en China, que fabricará vehículos destinados específicamente al mercado chino.

El Mercedes-Benz VLE, que celebró su estreno mundial en marzo, combina lo mejor de dos mundos: el confort de marcha y la dinámica de conducción de una limusina, combinados con la amplitud, la versatilidad y la flexibilidad de un monovolumen.

Gracias a su alta eficiencia, la nueva tecnología de 800 voltios y la recarga ultrarrápida, la Grand Limousine rediseñada es ideal para una amplia gama de usos, estableciendo nuevos estándares con hasta ocho plazas y una autonomía de más de 700 kilómetros (WLTP).

Además, el sistema operativo inteligente de Mercedes-Benz (MB.OS) lleva la experiencia Mercedes-Benz a un nivel completamente nuevo. Controla todas las áreas, desde la asistencia y el infoentretenimiento hasta el rendimiento de conducción.

La planta de Vitoria de Mercedes-Benz se ha transformado con éxito

El inicio de la producción en serie del VLE supone un paso importante en la transformación integral de la planta de Vitoria, uno de los proyectos industriales de futuro más importantes de Mercedes-Benz Vans en Europa. Las importantes inversiones realizadas en las nuevas áreas de carrocería, pintura y montaje, así como la modernización de las estructuras logísticas y de TI, permiten ahora una producción altamente flexible de vehículos con múltiples sistemas de propulsión en una sola línea: digital, eficiente y orientada al futuro. La transformación integral de la planta se llevó a cabo mientras se seguía fabricando los modelos existentes, entre ellos la Clase V, la Vito y la eVito.

Por lo tanto, la planta desempeña un papel estratégico clave dentro de la red de producción mundial de Mercedes-Benz Vans. Además del nuevo VLE Electric, en el futuro también se fabricarán aquí otros modelos basados en la nueva arquitectura. El inicio de la producción en serie del VLE refuerza, por tanto, la competitividad a largo plazo y la viabilidad futura de la planta de Vitoria y pone de manifiesto el compromiso de Mercedes-Benz con la región.

La sostenibilidad en la producción de Mercedes-Benz Vans

Además de la digitalización y la cualificación, la sostenibilidad en la producción también desempeña un papel fundamental. El Mercedes-Benz VLE y su fabricación en Vitoria están concebidos para promover un modelo de producción que ahorre recursos y genere bajas emisiones. La planta de Vitoria ya es neutra en carbono en términos balances desde 2022.

Se utiliza electricidad procedente de fuentes de energía renovables, energía geotérmica y el calor residual generado en la construcción de la superestructura y en el taller de pintura. Todos los edificios nuevos del complejo cumplen con la Norma de Edificios de Emisiones Cero (ZEB). Además, se ha instalado un sistema fotovoltaico, lo que contribuye al autoabastecimiento de electricidad renovable de las instalaciones.

Otro paso adelante es la planta de pintura, de estilo flexible y con un funcionamiento mayoritariamente eléctrico, que entrará en funcionamiento en otoño de 2026. Además, funcionará con una reducción de las emisiones directas de CO respecto de los procesos de pintura convencionales: tanto el funcionamiento del edificio en su conjunto como el proceso de producción se alimentan exclusivamente de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, prescindiendo por completo de las fuentes de energía fósiles.

Con estas medidas, Mercedes-Benz Vans sigue impulsando la planta de Vitoria y reforzando la eficiencia y el rendimiento medioambiental de su producción de furgonetas. Además, la optimización de los procesos y las innovaciones tecnológicas, entre ellas las relacionadas con la fabricación de baterías, contribuyen a reducir la huella de carbono.