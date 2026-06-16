Isuzu anuncia una nueva versión de su pick-up mediana

Isuzu anuncia en el Reino Unido una variante comercial de pick-up D-Max 2.2. Disponible en todas las versiones de doble cabina, incluidas las especificaciones DL20, DL40 y V-Cross, la conversión califica como vehículo totalmente comercial a efectos de desgravación fiscal por beneficios en especie y amortización de capital.

La Isuzu D-Max Commercial conserva su configuración de cuatro puertas, con la conversión comercial únicamente en el interior. Se han retirado los asientos traseros y los cinturones de seguridad, y se ha instalado un mamparo rígido con una rejilla de ventilación detrás de los asientos delanteros. Se ha instalado un piso plano de resina fenólica y un panel de protección de la cabina trasera con una rejilla de visión hacia la plataforma de carga. Las ventanas de las puertas traseras están tintadas y la denominación de la pick-up se identifica mediante una insignia de "Comercial" en la parte trasera.

Al igual que todas las pick-ups Isuzu D-Max 2.2, la nueva variante comercial puede equiparse con un revestimiento opcional para la caja de carga trasera, así como con un enganche de remolque o una capota, ya sea al momento de realizar el pedido de un vehículo nuevo o como accesorios Isuzu del mercado de repuestos.

Isuzu D-Max Commercial Isuzu D-Max Commercial Características Isuzu D-Max Commercial La nueva Isuzu D-Max 2.2 Commercial ofrece una capacidad de carga útil de más de una tonelada y una capacidad de remolque de 3500 kg. Su nuevo motor diésel biturbo de 2.2 litros entrega 163 HP y 400 Nm de par motor. El sistema de tracción a las cuatro ruedas con cambio sobre la marcha permite alternar entre tracción a dos y cuatro ruedas en marchas largas a velocidades de hasta 100 km/h. El modo de tracción a las cuatro ruedas en marchas cortas, junto con el bloqueo del diferencial trasero y el modo para terrenos difíciles, vienen de serie en toda la gama.

La nueva Isuzu D-Max 2.2 Commercial tiene un precio inicial de 34.745,00 libras (precio final con impuestos incluidos). Isuzu ofrece una amplia gama de opciones de financiación específicas para este vehículo comercial a través de su red de concesionarios.