Kia Argentina anuncia la preventa de la nueva Tasman: los detalles de la pick-up

Kia Argentina anuncia oficialmente el inicio de la preventa digital de la Tasman. A partir de hoy, los clientes pueden reservar de forma anticipada la nueva propuesta de la marca que replanteará el mundo de las pick-ups en Argentina.

Bajo el lema “Explora una nueva dimensión”, Kia introduce Tasman , diseñada para ofrecer una experiencia superior. Cada detalle ha sido concebido para marcar la diferencia: desde su destacada capacidad de carga y remolque hasta un interior que fusiona confort y tecnología inteligente con una pantalla combinada de 30 pulgadas, cámaras 360°, asientos traseros reclinables y deslizables, llevando lo mejor del confort de una SUV al segmento de las pick-ups.

La nueva Tasman estará impulsada por dos motores, un motor turbo naftero que entrega 277 HP a 5.800 rpm y un torque de 421 Nm entre los 1.750 y 4000 rpm de inyección mixta. Por su parte, la opción diesel de 207 HP a 3.800 rpm y un torque de 440 Nm entre los 1.750 y 2.750 rpm siendo de inyección Common Rail (CRDI).

Estas opciones se asocian a una transmisión automática de 8 velocidades, con caja de transferencia (o reductora), con tracción 4x4 desconectable y diferencial trasero bloqueable.

Además contará con el modo X-Trek , un sistema de control crucero Off-Road que utiliza las capacidades y sistemas de asistencia de la Kia Tasman para avanzar de forma constante entre 2-10 kmph y adaptarse de forma instantánea durante conducción sobre terrenos complejos.

Para la única configuración de cabina disponible, Tasman cuenta con un largo de 5.410 mm, un ancho de 1.930 mm y un alto de 1.920 mm, a esto se suma una distancia entre ejes de 3.270 mm, un despeje de 252 mm. Asimismo tendrá una profundidad de vadeo de 800mm, una capacidad de carga máxima de 1.068 kg y una capacidad de tiraje máxima de 3.500 kg (trailer con freno) y 750 kg de trailer sin freno.

En el apartado de seguridad, el modelo cuenta con un equipamiento integral que incluye 6 airbags, frenos a disco con sistema antibloqueo (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), anclajes ISOFIX, freno automático post-colisión (MCB) y múltiples asistencias como las de arranque y descenso en pendiente (HAC y DBC), además de la estabilidad de tráiler (TSA).

Seguridad Kia Tasman

A esto se suma el Kia Drive Wise, el avanzado conjunto de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), que eleva la prevención a un nivel superior incorporando:

Asistencia de precolisión frontal (FCA-J) + giro

Asistencia de precolisión en punto ciego (BCA) y Monitor de punto ciego (BVM)

Asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero (RCCA)

Asistencia de pre-colisión en estacionamiento (PCA)

Control crucero adaptativo c/ stop & go (SCC)

Asistencia de seguimiento de carril (LFA)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Asistencia de luces altas automáticas (HBA)

Alerta de atención del conductor (DAW)

Alerta de salida segura (SEW)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos con sensor (TPMS)

Asistencia de velocidad máxima manual

Dónde estará disponible la nueva Kia Tasman

Con el lanzamiento de la preventa de la nueva Tasman, Kia Argentina reafirma su evolución constante, ofreciendo un vehículo que combina diseño disruptivo con los más altos estándares de seguridad, confort y tecnología en la dimensión de las pickups. Las unidades se encontrarán disponibles para reservar a través de la plataforma digital oficial desde el viernes 12 de junio hasta el viernes 17 de julio.