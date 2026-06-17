Dodge Charger 2026 en Europa: el icónico muscle car llega en versiones eléctrica y naftera
En el marco de su 60 aniversario, Dodge desembarca en el Viejo Continente con una gama multienergía basada en la plataforma STLA Large
Dodge formalizó el inicio de un nuevo capítulo comercial en el mercado europeo coincidiendo con las celebraciones por el 60 aniversario de la marca. Se trata del desembarco oficial del Dodge Charger de nueva generación, la octava evolución de uno de los muscle cars más representativos de la industria automotriz norteamericana.
En esta oportunidad, el modelo abandona sus configuraciones tradicionales exclusivas para adoptar una concepción multienergía desarrollada sobre la plataforma modular STLA Large del grupo Stellantis, permitiendo ofrecer de forma simultánea alternativas de propulsión 100% eléctrica y variantes térmicas de alta eficiencia.
La comercialización en Europa se gestionará a través del importador oficial especializado KWA y su red de agentes autorizados, abriendo los registros de pedidos para carrocerías de dos y cuatro puertas en las configuraciones más equipadas denominadas versiones Plus. Las primeras entregas a los usuarios están pautadas a partir de septiembre de 2026.
Dodge Charger Daytona: el primer muscle car totalmente eléctrico
La variante Charger Daytona representa la interpretación cero emisiones de la firma, configurando un esquema de tracción integral de serie basado en dos módulos de propulsión eléctrica (EDM) ubicados en cada eje y alimentados por una arquitectura de 400 voltios con una batería de 100,5 kWh de capacidad:
Daytona Scat Pack (Alto rendimiento): Se posiciona como la opción extrema de la línea a batería. Genera una potencia de 670 CV, logrando acelerar de 0 a 96 km/h (0 a 60 mph) en 3,3 segundos y completando el cuarto de milla en un tiempo de 11,5 segundos.
Daytona R/T (Acceso de gama): Ofrece una entrega de 536 CV, deteniendo el cronómetro de 0 a 96 km/h en 4,2 segundos y registrando un tiempo de 12,4 segundos en la prueba de aceleración del cuarto de milla.
Motor SIXPACK: la evolución del bloque térmico biturbo
Para los conductores que prefieren la propulsión por combustión interna, la gama introduce el Dodge Charger SIXPACK. Esta línea reemplaza los históricos motores de ocho cilindros por el nuevo impulsor Hurricane de 3.0 litros, un bloque de seis cilindros en línea con sobrealimentación biturbo y tracción integral permanente, que cuenta con la particularidad de ofrecer un modo RWD bajo demanda para derivar el 100% del torque hacia el eje posterior con solo accionar un comando en la consola central:
SIXPACK Scat Pack: Emplea la calibración de alto rendimiento para entregar 550 CV. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 96 km/h en 3,9 segundos y cubrir el cuarto de milla en 12,2 segundos.
SIXPACK R/T: Configura la opción de orientación diaria con una entrega de 420 CV, registrando una aceleración de 0 a 96 km/h en 4,6 segundos y un tiempo de 12,9 segundos en los 400 metros de aceleración lineal.
Habitáculo sofisticado y equipamiento de la serie Plus
El diseño interior de la octava generación reinterpreta elementos clásicos de la marca, como la palanca de cambios con empuñadura tipo pistola, fusionándolos con un despliegue tecnológico contemporáneo. Para el mercado europeo, la dotación estándar correspondiente al nivel de acabado Plus contempla una amplia gama de elementos de confort e interfaces digitales:
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Cuadro de instrumentos completamente digital con pantalla de 16 pulgadas.
Sistema de proyección de información sobre el parabrisas (Head-Up Display).
Dispositivo de iluminación ambiental adaptativo Attitude Adjustment con una paleta de 64 tonalidades configurables.
Butacas delanteras con ajuste eléctrico de ocho posiciones (doce vías para el Daytona Scat Pack), revestidas en cuero con funciones de calefacción y ventilación activa.
Cámara de visión periférica de 360 grados con perspectiva específica orientada al cuidado de las llantas frente a los cordones urbanos.
Plataforma de carga inalámbrica para teléfonos celulares y faros de tecnología Full LED Premium.
Precio base en Europa
La preventa oficial de la gama completa del Charger en el Viejo Continente se encuentra habilitada a través de las plataformas digitales del importador KWA y en los portales corporativos de la firma. El valor inicial de acceso para la familia del muscle car se establece bajo el siguiente parámetro de cotización:
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Dodge Charger (Gama de entrada en Europa): Desde 66.000 €.