Dodge Charger 2026 en Europa: el icónico muscle car llega en versiones eléctrica y naftera

En el marco de su 60 aniversario, Dodge desembarca en el Viejo Continente con una gama multienergía basada en la plataforma STLA Large

Dodge formalizó el inicio de un nuevo capítulo comercial en el mercado europeo coincidiendo con las celebraciones por el 60 aniversario de la marca. Se trata del desembarco oficial del Dodge Charger de nueva generación, la octava evolución de uno de los muscle cars más representativos de la industria automotriz norteamericana.

En esta oportunidad, el modelo abandona sus configuraciones tradicionales exclusivas para adoptar una concepción multienergía desarrollada sobre la plataforma modular STLA Large del grupo Stellantis, permitiendo ofrecer de forma simultánea alternativas de propulsión 100% eléctrica y variantes térmicas de alta eficiencia.

La comercialización en Europa se gestionará a través del importador oficial especializado KWA y su red de agentes autorizados, abriendo los registros de pedidos para carrocerías de dos y cuatro puertas en las configuraciones más equipadas denominadas versiones Plus. Las primeras entregas a los usuarios están pautadas a partir de septiembre de 2026.

Dodge Charger Daytona: el primer muscle car totalmente eléctrico La variante Charger Daytona representa la interpretación cero emisiones de la firma, configurando un esquema de tracción integral de serie basado en dos módulos de propulsión eléctrica (EDM) ubicados en cada eje y alimentados por una arquitectura de 400 voltios con una batería de 100,5 kWh de capacidad:

Daytona Scat Pack (Alto rendimiento): Se posiciona como la opción extrema de la línea a batería. Genera una potencia de 670 CV , logrando acelerar de 0 a 96 km/h (0 a 60 mph) en 3,3 segundos y completando el cuarto de milla en un tiempo de 11,5 segundos.

Daytona R/T (Acceso de gama): Ofrece una entrega de 536 CV, deteniendo el cronómetro de 0 a 96 km/h en 4,2 segundos y registrando un tiempo de 12,4 segundos en la prueba de aceleración del cuarto de milla. Dodge Charger 2026 Dodge Charger 2026 Dodge Motor SIXPACK: la evolución del bloque térmico biturbo Para los conductores que prefieren la propulsión por combustión interna, la gama introduce el Dodge Charger SIXPACK. Esta línea reemplaza los históricos motores de ocho cilindros por el nuevo impulsor Hurricane de 3.0 litros, un bloque de seis cilindros en línea con sobrealimentación biturbo y tracción integral permanente, que cuenta con la particularidad de ofrecer un modo RWD bajo demanda para derivar el 100% del torque hacia el eje posterior con solo accionar un comando en la consola central: