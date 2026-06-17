BYD alcanza un nuevo récord de patentamientos y es líder en vehículos enchufables

BYD alcanzó las 50.000 unidades matriculadas en España , y lo ha logrado en un tiempo récord. Sólo ha necesitado tres años y tres meses desde el inicio de sus operaciones en nuestro país, lo que posiciona a la compañía tecnológica como la firma de nuevo cuño que más rápido ha completado este hito en la historia reciente de la automoción en nuestro país.

La unidad número 50.000, un BYD DOLPHIN G DM-i con acabado Boost en color Orange Sunset, ha sido entregada a su nuevo propietario en el concesionario BYD Granada, como muestra del éxito y la madurez de la marca en el territorio nacional.

Una unidad del DOLPHIN G DM-i , que está disponible desde 18.700 euros con la promoción de BYD , las ayudas del Plan Auto+ y el descuento por financiación incluidos, ha sido la que ha tenido el honor, en su versión Boost (desde 21.376 euros), de ser la unidad 50.000.

Pero el verdadero valor de este logro es que BYD ha alcanzado las 50.000 unidades exclusivamente con vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables con tecnología DM-i, contribuyendo a la democratización de la movilidad sostenible en España , donde la marca está presente con una completa gama de vehículos compuesta por 13 modelos y 11 carrocerías.

Este éxito comercial, demuestra que el cliente español no sólo está preparado para la electromovilidad, sino que confía plenamente en la propuesta tecnológica de BYD , con unos modelos que despuntan por sus innovadoras tecnologías al alcance de muchos, completos equipamientos de seguridad y confort de serie y por su calidad. Todo ello es lo que le ha permitido ser líder e España entre los vehículos enchufables en 2025, con 25.552 unidades matriculadas, y mantener esa primera posición en 2026, donde en el periodo de enero a mayo ya lleva matriculadas 17.987 unidades.

BYD y el contexto del mercado español

Para dimensionar la magnitud de esta cifra, 50.000 vehículos, podemos remitiros a finales de la década de los 50, cuando España necesitó entre cinco y seis años para conseguir que una tecnología tan revolucionaria entonces como la televisión la adoptaran 50.000 hogares. Y BYD ha conseguido poner en las calles la misma cantidad de vehículos de nueva energía casi en la mitad de tiempo. Es, por lo tanto, todo un fenómeno de adopción tecnológica a una velocidad inusitada en nuestro mercado.

Este fulgurante ritmo comercial se traduce directamente en un beneficio tangible para el medioambiente, en línea con el compromiso inquebrantable de la marca con la sostenibilidad. Extrapolando los datos globales del último Informe de Sostenibilidad de BYD, que estima que BYD logró reducir las emisiones globales de carbono en 46,6 millones de toneladas gracias a la venta de 4,6 millones de vehículos enchufables, la flota de 50.000 BYD que ya circula por las carreteras españolas habría evitado la emisión de algo más de medio millón de toneladas de CO a la atmósfera de nuestro territorio. Este ahorro equivaldría, en términos de absorción de gases de efecto invernadero, al impacto positivo que tendría la plantación de casi 8,5 millones de árboles.

BYD y una gama en constante evolución y expansión adaptada a los gustos del cliente europeo

La clave de esta rápida aceptación por parte del público español se encuentra en una gama de producto en constante expansión. No en vano, la última novedad lanzada por BYD, el DOLPHIN G DM-i, es un modelo desarrollado para el mercado europeo fruto de la demanda de los clientes del viejo continente. El quinto modelo híbrido enchufable de la marca, que con sus 105 km de autonomía eléctrica en ciclo combinado (150 km en ciudad) y 1.040 km de autonomía conjunta con una carga de la batería y un depósito de gasolina1, se suma a los ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i sedán y SEAL 6 DM-i Touring.

La gama de modelos 100% eléctricos sobresale aún más por la variedad de su oferta, con modelos desde el segmento A al E capaces de cubrir las necesidades de la gran mayoría de usuarios, como lo demuestran los DOLPHIN SURF, que es el eléctrico para todos, el ATTO 2, el DOLPHIN, el ATTO 3 Evo, el SEAL, el SEAL U, el SEALION 7 y el TANG.