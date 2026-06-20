Todo sobre el nuevo Leapmotor B10 en Argentina: el C-SUV con 900 km de autonomía

Leapmotor formalizó su desembarco oficial en el mercado automotor argentino. La firma proyecta alcanzar un volumen de un millón de vehículos entregados a nivel mundial en el transcurso del año, posicionándose como uno de los actores industriales de mayor expansión en el sector de la movilidad electrificada.

Bajo la conducción estratégica y operativa de Stellantis, la firma asiática dio inicio formal a su actividad comercial en el país mediante la etapa de preventa del Nuevo Leapmotor B10 ultra-híbrido. Se trata de un SUV perteneciente al segmento C que introduce una configuración mecánica orientada a resolver las demandas de eficiencia, habitabilidad y conectividad inteligente.

Leapmotor B10 Leapmotor Tecnología REEV: propulsión eléctrica de rango extendido para las rutas locales El principal argumento de ingeniería del B10 radica en la adopción de la tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). Este esquema de propulsión ultra-híbrido asocia las virtudes dinámicas de un vehículo de tracción puramente eléctrica con la versatilidad de un generador de combustión interna.

El conjunto utiliza un bloque térmico que actúa exclusivamente para reabastecer de energía a las celdas de la batería, permitiendo prescindir de la dependencia estricta de terminales fijos de recarga externa. Gracias a este desarrollo, el modelo declara una autonomía combinada superior a los 900 kilómetros partiendo con el almacenamiento eléctrico al máximo y el tanque de combustible completo. Esta especificación técnica resulta de particular interés para la infraestructura vial de Argentina, un entorno geográfico de grandes extensiones territoriales donde las redes de carga rápida se encuentran en pleno proceso de despliegue.

Leapmotor B10 Leapmotor Diseño contemporáneo y habitáculo con enfoque familiar y ecológico El lenguaje visual exterior del C-SUV combina transiciones de líneas fluidas con nervaduras dinámicas que buscan balancear solidez estética y rendimiento aerodinámico. En el interior, la disposición de los componentes prioriza la luminosidad general y el aprovechamiento del espacio útil para los pasajeros. El panel de instrumentos se encuentra coronado por una pantalla táctil central de diseño flotante de 14,6 pulgadas, dispuesta como el núcleo tecnológico para la gestión del ecosistema multimedia.