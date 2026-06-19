Todo sobre el nuevo Porsche Taycan: rendimiento en pista y sonido deportivo

Porsche formalizó el lanzamiento de una profunda actualización sobre la familia del Porsche Taycan , enfocada en potenciar la interacción emocional entre el conductor y el vehículo. La gama estrena dispositivos de simulación mecánica de última generación desarrollados para robustecer las sensaciones al volante, al tiempo que optimiza las herramientas digitales integradas a bordo.

Entre las principales innovaciones técnicas se destaca el debut de la función E-Shift , concebida para reproducir la fisonomía de manejo de los vehículos deportivos tradicionales mediante el uso de saltos de marcha programados.

Asimismo, la división de altas prestaciones de la compañía incorporó, por primera vez en un exponente de propulsión cien por ciento eléctrica, un paquete de mejoras homologado para la pista puesto a punto por los ingenieros de la escudería asociada Manthey.

El sistema opcional E-Shift busca recrear la experiencia de una caja de cambios manual o de doble embrague. Al activarse desde el conmutador de modos dispuesto en el volante deportivo GT Sport, el dispositivo permite al conductor transitar entre ocho relaciones de marcha virtuales mediante el uso de las levas traseras.

Para lograr un comportamiento fidedigno, la gestión electrónica del vehículo introduce sacudidas perceptibles en cada transición, limitadores de revoluciones simulados y curvas de torque específicas para cada marcha que emulan la acción del freno motor térmico. Esta experiencia táctil y visual se complementa en el cuadro de instrumentos digital con un cuentarrevoluciones virtual y luces de destello para el cambio óptimo de marcha.

En el plano del rendimiento en circuito, la firma de Stuttgart trasladó sus desarrollos de competición hacia las plataformas eléctricas a través del nuevo Kit Manthey, concebido específicamente para el Taycan Turbo GT equipado con el paquete Weissach. Este paquete de optimización integral incluye modificaciones profundas en tres áreas clave:

Aerodinámica de alta carga: Incorpora un alerón posterior con placas terminales sobredimensionadas, difusores delantero y trasero revisados con aletas extendidas, deflectores de flujo en el piso del chasis y discos de carbono sobre las llantas traseras. A 200 km/h , este conjunto incrementa la carga aerodinámica total de los 95 kilos originales hasta alcanzar los 310 kilogramos .

Ajuste del tren de rodaje: Configura una calibración específica para el sistema de suspensión activa Porsche Active Ride, reajustando los parámetros del direccionamiento en ambos ejes y el reparto de torque del sistema de tracción integral. Monta de serie llantas de aleación forjada de diseño Manthey de 21 pulgadas asociadas a neumáticos de pista de alto agarre.

Gestión de potencia eléctrica: Modifica el mapa electrónico de los inversores de pulso y la entrega de corriente de la batería de alta tensión, permitiendo elevar la potencia base en 20 kW adicionales y estirar el rango del Attack Mode temporal hasta los 730 kW.

El rendimiento real de este paquete quedó acreditado sobre el trazado del Nürburgring Nordschleife. El piloto de desarrollo oficial de la marca, Lars Kern, completó la vuelta de 20,8 kilómetros de la pista alemana en un tiempo certificado de 6:55,533 minutos, estableciendo un nuevo récord histórico en la categoría de vehículos eléctricos de lujo y recortando en doce segundos el registro previo del modelo estándar. El Kit Manthey se comercializará tanto para montaje posterior como para instalación directa desde la línea de fábrica en mercados seleccionados.

Porsche Taycan Porsche

El habitáculo del sedán deportivo adopta la arquitectura tecnológica denominada Porsche Digital Interaction, una solución de conectividad que hereda la potencia informática de los últimos lanzamientos de la firma y multiplica por cinco la velocidad de procesamiento de datos respecto a la generación previa del Taycan. Esta mejora técnica agiliza la navegación por los menús táctiles y reduce sensiblemente los tiempos de respuesta del sistema multimedia.

La interfaz principal del Porsche Communication Management (PCM) despliega ahora gráficos minimalistas de alta definición estructurados en torno a un modelo virtual 3D rotativo que replica el formato exacto y el color real de la carrocería del auto del cliente. Desde este menú gráfico, el usuario puede interactuar de forma directa para comandar funciones del chasis o las aperturas del vehículo.

El ecosistema digital incorpora, además, una serie de características funcionales orientadas a la personalización diaria:

Esquema de Widgets: Permite configurar accesos rápidos personalizados en formato de pantalla completa o dividida para las utilidades de telefonía, multimedia y mapas.

Aplicación Themes: Sincroniza la paleta cromática de los displays informativos con el sistema de iluminación ambiental led del habitáculo.

App Centre de descargas: Habilita la instalación directa y la actualización remota de aplicaciones nativas y de terceros para servicios de reproducción en continuo (streaming), mapas interactivos o búsqueda de espacios de estacionamiento.

Asistente Voice Pilot con IA: El sistema de reconocimiento de órdenes por voz admite lenguaje coloquial continuo y preguntas de seguimiento encadenadas sin necesidad de reiterar el comando de activación inicial. Permite buscar puntos de interés enlazados con las bases de datos en línea de Google y operar de forma remota componentes como la tapa motorizada de la toma de carga.

Finalmente, las actualizaciones del software de infoentretenimiento se ejecutan de manera inalámbrica bajo tecnología OTA (Over-the-Air) en segundo plano. En la consola central, la zona de almacenamiento para el smartphone incorpora un soporte de fijación con anillo magnético y eleva la potencia de la placa de carga inductiva hasta los 25 vatios, una especificación técnica que reduce los tiempos de recarga de los teléfonos celulares en un tercio respecto a los sistemas precedentes.