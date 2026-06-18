Nissan Kicks consolida su éxito en la región con el premio SUV del año de la FIPA

Los representantes de FIPA destacaron las cualidades del Nissan Kicks que lo hicieron merecedor de este reconocimiento.

Aurelio Muñoz, presidente de la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA), acompañado por Juan Carlos Salgado y Manuel Orduz hicieron entrega oficial de la placa conmemorativa que distingue al Nissan Kicks como el SUV del año, durante la visita a Colombia de Christian Meunier, Chairman de Nissan Americas.

La entrega tuvo lugar en la vitrina de Nissan Morato, el concesionario insignia de la marca en la ciudad, que fue también el punto de encuentro de Meunier con ejecutivos de Nissan Latinoamérica y de Dinissan, quien ha sido el socio estratégico durante más de 65 años en Colombia.

Durante el encuentro, los representantes de FIPA destacaron las cualidades del Nissan Kicks que lo hicieron merecedor de este reconocimiento, entre ellas su diseño, eficiencia, tecnología y propuesta de valor para los consumidores de la región.

Nissan Kicks 2025 "Este reconocimiento refleja el trabajo constante de Nissan por ofrecer vehículos innovadores y accesibles que responden a las necesidades reales de nuestros clientes en América Latina", afirmó Christian Meunier al recibir la placa. "Nos enorgullece que el Nissan Kicks continúe siendo un referente en su segmento".

Por su parte, miembros de FIPA resaltaron el impacto del modelo en el mercado: "El Nissan Kicks ha demostrado ser una opción competitiva, moderna y relevante para los conductores de la región. Este premio reconoce su desempeño integral y su conexión con el consumidor latinoamericano".