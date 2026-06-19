Audi presentó el nuevo A6 Allroad

El nuevo Audi A6 allroad marca la diferencia. Ahora, en su quinta generación, este polivalente modelo es más llamativo que nunca: su carrocería 11 centímetros más ancha, las llantas de aleación de hasta 21 pulgadas de diámetro y los elementos de diseño específicos allroad le confieren una presencia imponente.

Equipado con suspensión neumática adaptativa, dirección en las cuatro ruedas y tracción integral quattro, el nuevo A6 allroad está preparado para conquistar cualquier terreno. Ya sea con el V6 TDI de tres litros o, por primera vez, como híbrido enchufable, ambas motorizaciones están electrificadas para ofrecer una alta eficiencia y un gran rendimiento.

Por primera vez, el Audi A6 allroad se ha desarrollado con una carrocería ensanchada, lo que aporta una imagen más poderosa e impactante que nunca. Con 11 centímetros más de anchura que el A6 Avant, grandes llantas de aleación y los característicos elementos de diseño allroad, el vehículo tiene una apariencia inconfundible. Mientras que la parte superior de la carrocería transmite deportividad y elegancia, la parte inferior revela su personalidad robusta y práctica.

Ya sea circulando en autopista o por pistas y caminos, el aumento de 34 milímetros de la altura libre al suelo en comparación con el Audi A6 Avant , junto con la suspensión neumática adaptativa específica de serie, la dirección en las cuatro ruedas optimizada y los neumáticos más anchos, este modelo garantiza una conducción segura en cualquier terreno.

Con un rango de ajuste de 55 milímetros, la suspensión neumática adaptativa ofrece un amplio espectro de capacidades todoterreno, así como una experiencia de conducción dinámica y cómoda. A ello contribuye la dirección progresiva con un montaje más rígido en el chasis, que responde de forma más directa y proporciona mayor sensación de contacto con la carretera.

La dirección en las cuatro ruedas lo hace aún más notable, al mejorar la maniobrabilidad y la agilidad a bajas velocidades girando las ruedas traseras hasta cinco grados en dirección opuesta a las delanteras. A velocidades moderadas y superiores, las ruedas traseras giran hasta dos grados en la misma dirección que las delanteras, lo que aumenta la estabilidad y la precisión de la dirección.

Interior del Audi A6 Allroad

El A6 allroad causa una gran impresión no solo por fuera y durante el día, sino también por dentro y por la noche. El habitáculo ofrece un alto nivel de confort, una experiencia de usuario digital y mucho margen para la personalización. Esto se aplica tanto a la iluminación como al equipamiento.

El elemento central es el Audi MMI panoramic display, que cuenta con el Audi virtual cockpit y una pantalla táctil de 36,8 cm (14,5 pulgadas), complementada con una pantalla de 27,7 cm (10,9 pulgadas) para el acompañante. Los faros Matrix LED digitales, también de serie, pueden personalizarse a través de la pantalla central: hay ocho patrones de luces diurnas digitales, y la iluminación de las luces traseras cambia en sincronía con ellos. Los faros delanteros pueden proyectar sobre la carretera la luz de carril y de orientación, así como una advertencia de firme resbaladizo gracias a su módulo micro-LED; por otro lado, las luces traseras OLED digitales 2.0 aumentan la seguridad vial al comunicarse con el entorno.

Audi A6 allroad

Además de un excelente aislamiento acústico, numerosas características de confort mejoran la experiencia a bordo, incluyendo asientos multicontorno con funciones de ventilación y masaje, climatizador automático de cuatro zonas y el air quality package para el control de la calidad del aire. El techo panorámico de cristal de opacidad regulable también ofrece la posibilidad de elegir entre un habitáculo luminoso o una eficaz protección.

Mientras el conductor y los pasajeros viajan cómodamente, el A6 Allroad ofrece espacio para el equipaje y el material deportivo en el interior o sobre el techo del vehículo. Los asientos traseros ajustables, la mayor capacidad de remolque del V6 TDI en comparación con el A6 Avant y los rieles de techo con el accesorio portaequipajes opcional convierten al A6 allroad en el compañero ideal para los viajes y las actividades al aire libre.

Motorización del Audi A6 Allroad

Todos los motores del A6 allroad están electrificados e incorporan de serie la tracción integral quattro, para combinar rendimiento y eficiencia. En el A6 allroad e-hybrid un motor de gasolina de cuatro cilindros y dos litros que desarrolla 185 kW y un motor eléctrico de 105 kW proporcionan una potencia de sistema de 367 HP y un par máximo de sistema de 500 Nm. La batería de alto voltaje (25,9 kWh brutos; 20,7 kWh netos) permite hasta 95 km de conducción totalmente eléctrica según el ciclo combinado WLTP.

La batería se carga con corriente alterna (CA) a una potencia de hasta 11 kW; una carga completa tarda unas dos horas y media. El frenado regenerativo se puede ajustar en varios niveles, y el conductor puede elegir entre los modos de funcionamiento EV e híbrido; además, se puede seleccionar un nivel de carga de batería deseado a través del MMI.

En el motor diésel V6 de tres litros con 300 HP y 580 Nm de par, Audi combina tres componentes electrificados: la tecnología MHEV plus con alternador-motor de arranque por correa, un generador del sistema de propulsión que aporta hasta 18 kW (24 CV) de potencia adicional y un compresor eléctrico para una respuesta directa y rápida. Como resultado, el V6 TDI ofrece una poderosa respuesta en cualquier situación de conducción, ya sea al arrancar, al acelerar, al adelantar y circulando por autopista.

El nuevo Audi A6 allroad estará disponible para pedidos a partir del 18 de junio de 2026 y llegará a los concesionarios Audi este otoño con un precio base de 88.450 euros.