Todo sobre el nuevo Audi RS 5 en Argentina: versiones Sedán, Avant y precios

Equipado con un conjunto mecánico que combina un bloque térmico de seis cilindros con asistencia eléctrica, el nuevo Audi debuta en siluetas de tres volúmenes y rural.

Audi formalizó el inicio de las operaciones de preventa comercial para la renovación absoluta de uno de sus estandartes más significativos: el Audi RS 5. Este lanzamiento representa un hito estratégico para la corporación alemana en el mercado local, ya que introduce por primera vez en su catálogo nacional la tecnología de propulsión híbrida enchufable (PHEV).

La gama de este nuevo exponente de la familia RS se comercializa de forma simultánea bajo dos configuraciones de carrocería diferenciadas: la tradicional silueta de tres volúmenes Sedán y la variante familiar Avant. Esta última opción conjuga la versatilidad de espacio y carga de una rural con el temperamento mecánico y la puesta a punto dinámica de un vehículo concebido para el desempeño en pistas de competición. Ambas alternativas se encuentran disponibles para reserva en toda la red de concesionarios oficiales de la marca en el país.

Diseño exterior agresivo y habitáculo digital premium La fisonomía exterior de las variantes RS 5 adopta los códigos estéticos contemporáneos de la línea más extrema de la casa de los cuatro anillos, incorporando aditamentos específicos que cumplen funciones aerodinámicas y estéticas:

Identidad frontal: Destaca la parrilla delantera con formato Singleframe de mayores dimensiones y un entramado interno con diseño de panal de abejas. El conjunto se complementa con conductos de ventilación optimizados en los extremos inferiores de la defensa y detalles de acabado con tratamiento negro brillante.

Perfil y pasarruedas: Ensancha sus proporciones respecto de las variantes convencionales para dar cabida a conjuntos de llantas deportivas y neumáticos de perfil bajo, acentuando su centro de gravedad rebajado.

Cabina orientada a la conducción: El habitáculo dispone de butacas deportivas firmadas con el logotipo RS que optimizan la sujeción lateral en curvas de alta velocidad. El entorno digital incluye pantallas de alta definición y software de gestión específicos que permiten monitorizar parámetros de telemetría, administrar los modos de entrega de potencia y personalizar los esquemas de asistencia al conductor. Audi RS 5 Audi RS 5 Audi Tecnología híbrida enchufable: Bloque V6 Biturbo de 639 CV La principal innovación de esta evolución del RS 5 radica en la configuración de su tren motriz multienergético, transformándose en el primer modelo híbrido enchufable comercializado por Audi en Argentina. El esquema mecánico asocia un motor naftero V6 de 2.9 litros con sistema de doble turbocompresor a un impulsor eléctrico compacto integrado en el conjunto de la transmisión.

El rendimiento consolidado de esta planta motriz establece los siguientes parámetros de referencia: