BYD presentó el nuevo Dolphin G DM-i: precio y detalles

Apenas unos días después de su presentación internacional en Berlín y coincidiendo con la consecución del hito de las 50.000 unidades matriculadas en España, BYD ha llevado a cabo el lanzamiento nacional del nuevo DOLPHIN G DM-i mediante una presentación simultánea celebrada en 27 puntos repartidos por toda la geografía española a los que han acudido más de 800 invitados.

Esta acción, apoyada en una red comercial que cuenta ya con más de 100 concesionarios oficiales en España , ha permitido acercar de forma simultánea el nuevo modelo a autoridades, clientes, medios de comunicación y creadores de contenido en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares y País Vasco, reforzando la capilaridad y el crecimiento que BYD ha experimentado desde el inicio de sus operaciones en España hace poco más de tres años.

La coincidencia entre la llegada del nuevo modelo y las 50.000 unidades matriculadas por BYD en España no es casual. La unidad que ha permitido a la compañía alcanzar esta cifra histórica ha sido precisamente un BYD DOLPHIN G DM-i Boost en color Orange Sunset, entregado a su nuevo propietario en el concesionario BYD Granada.

Con este logro, alcanzado en tan sólo tres años y tres meses desde el inicio de su actividad en el mercado español, BYD se convierte en la marca de nueva creación que más rápidamente ha alcanzado las 50.000 matriculaciones en la historia reciente de la automoción en España. Además, todas ellas corresponden exclusivamente a vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables con tecnología DM-i.

El nuevo BYD DOLPHIN G DM-i llega para redefinir el segmento B europeo gracias a la combinación de unas dimensiones compactas, una gran habitabilidad y la última evolución de la tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM) de BYD .

El sistema prioriza la propulsión eléctrica para ofrecer una experiencia de conducción propia de un vehículo 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 105 km en modo eléctrico y una autonomía total combinada de hasta 1.040 km. Gracias a ello, el DOLPHIN G DM-i se convierte en una propuesta única en su categoría, capaz de responder tanto a las necesidades de movilidad diaria como a los desplazamientos de larga distancia.

Con una longitud de 4,16 metros y una capacidad de maletero de hasta 1.225 litros con los asientos traseros abatidos, el DOLPHIN G DM-i combina versatilidad, eficiencia y un elevado nivel tecnológico, con cuatro niveles de acabado y un completo equipamiento de seguridad y conectividad de serie.

Con este nuevo lanzamiento simultáneo en 27 concesionarios de BYD en España, el DOLPHIN G DM-i se convierte en el quinto modelo híbrido enchufable de la gama BYD comercializado en España (junto con el ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i sedán y SEAL 6 DM-i Touring), y representa un nuevo paso en la estrategia de la compañía por acelerar la adopción de la movilidad sostenible.

Precio del BYD Dolphin G DM-i

Disponible con un precio desde 18.700 euros, con la promoción de BYD, las ayudas del Plan Auto+ y el descuento por financiación incluidos, el nuevo modelo ya está disponible en la red de concesionarios de la marca.