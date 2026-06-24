Quién era el niño chileno fanático de la Selección argentina que murió mientras volvía de Mendoza
El niño chileno falleció mientras regresaba de pasar el Día del Padre en Mendoza. Era fanático del Colo Colo y del seleccionado albiceleste.
La muerte del niño chileno de doce años, ocurrida mientras regresaba con su familia luego de pasar el día del padre en Mendoza, sigue generando conmoción. Según la reconstrucción que los efectivos policiales chilenos hicieron del hecho, el auto en el que viajaba el menor tomó una ruta equivocada y fue interceptado por varios delincuentes que circulaban en otro vehículo.
Quién era el niño chileno que murió mientras volvía de Mendoza
De acuerdo a la información oficial, confirmada por distintos medios chilenos, el niño fue reconocido como Alejandro Fabián Aguilera Jorquera. La víctima tenía doce años, y estaba a punto de cumplir los trece, el próximo 18 de julio.
El niño era hincha fanático del Colo Colo y tenía como ídolo al futbolista Esteban Paredes, toda una institución en el club albo y en todo el fútbol chileno. Alejandro además tenía una particularidad: tenía un fuerte amor por la Selección argentina. Esta afinidad por el combinado albiceleste tiene su origen en un vínculo familiar: su padre es de nacionalidad argentina.
Fue justamente por eso que Alejandro había viajado a pasar el Día del Padre en Mendoza. Sin embargo, durante el retorno de ese viaje, durante la madrugada del martes 23 de junio, el vehículo en el que estaban regresando se equivocó de ruta y el viaje terminó en tragedia.
Cómo fue la muerte de Alejandro
El ataque ocurrió durante la madrugada del martes cuando el grupo de asaltantes obligó a los ocupantes del automóvil a descender de éste para luego escapar. Por motivos que todavía están en investigación, el menor no alcanzó a bajar del vehículo y quedó atrapado mientras los malhechores huían.
En ese contexto, la principal hipótesis afirma que el niño quedó enganchado al cinturón de seguridad cuando intentaba descender del auto. Como consecuencia, fue arrastrado durante varios kilómetros, sufriendo así heridas fatales. Horas después, vecinos de la zona lo encontraron herido de gravedad, situación ante la que dieron aviso a Carabineros, quienes no pudieron salvarlo.
Cuatro detenidos por el crimen
En las últimas horas, la investigación tuvo avances importantes. Las autoridades chilenas confirmaron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al ataque, entre ellas dos adolescentes de 17 años, además de jóvenes de 18 y 21 años.
De acuerdo con la información difundida por medios chilenos, uno de los sospechosos se presentó voluntariamente ante la policía acompañado por su padrastro. Los investigadores trabajan para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho que terminó con la vida de un niño que había viajado a Mendoza para compartir un encuentro familiar y cuya historia hoy conmueve a toda la región.