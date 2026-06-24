Quién era el niño chileno fanático de la Selección argentina que murió mientras volvía de Mendoza

El niño chileno falleció mientras regresaba de pasar el Día del Padre en Mendoza. Era fanático del Colo Colo y del seleccionado albiceleste.

El niño chileno viajaba con su padre argentino cuando delincuentes les robaron el vehículo. Ahora la familia busca reunirse para despedirlo en Chile.

La muerte del niño chileno de doce años, ocurrida mientras regresaba con su familia luego de pasar el día del padre en Mendoza, sigue generando conmoción. Según la reconstrucción que los efectivos policiales chilenos hicieron del hecho, el auto en el que viajaba el menor tomó una ruta equivocada y fue interceptado por varios delincuentes que circulaban en otro vehículo.

Quién era el niño chileno que murió mientras volvía de Mendoza De acuerdo a la información oficial, confirmada por distintos medios chilenos, el niño fue reconocido como Alejandro Fabián Aguilera Jorquera. La víctima tenía doce años, y estaba a punto de cumplir los trece, el próximo 18 de julio. El niño era hincha fanático del Colo Colo y tenía como ídolo al futbolista Esteban Paredes, toda una institución en el club albo y en todo el fútbol chileno. Alejandro además tenía una particularidad: tenía un fuerte amor por la Selección argentina. Esta afinidad por el combinado albiceleste tiene su origen en un vínculo familiar: su padre es de nacionalidad argentina.

Alejandro era fanático de la Selección argentina (imagen autorizada por la familia del niño). Gentileza Fue justamente por eso que Alejandro había viajado a pasar el Día del Padre en Mendoza. Sin embargo, durante el retorno de ese viaje, durante la madrugada del martes 23 de junio, el vehículo en el que estaban regresando se equivocó de ruta y el viaje terminó en tragedia.

Cómo fue la muerte de Alejandro El ataque ocurrió durante la madrugada del martes cuando el grupo de asaltantes obligó a los ocupantes del automóvil a descender de éste para luego escapar. Por motivos que todavía están en investigación, el menor no alcanzó a bajar del vehículo y quedó atrapado mientras los malhechores huían.

En ese contexto, la principal hipótesis afirma que el niño quedó enganchado al cinturón de seguridad cuando intentaba descender del auto. Como consecuencia, fue arrastrado durante varios kilómetros, sufriendo así heridas fatales. Horas después, vecinos de la zona lo encontraron herido de gravedad, situación ante la que dieron aviso a Carabineros, quienes no pudieron salvarlo.