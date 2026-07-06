Encontraron en Egipto una ciudad escondida entre las arenas

El hallazgo en Egipto reveló una ciudad con calles, viviendas, objetos cotidianos y antiguos registros escritos.

El descubrimiento se realizó en el oasis de Dakhla, en Egipto.

Egipto es uno de los países más importantes en materia de arqueología y volvió a demostrarlo con un nuevo hallazgo. Un equipo de investigadores encontró una ciudad residencial muy bien conservada del Imperio bizantino en el oasis de Dakhla, en el Desierto Occidental, donde hace más de 1.600 años existió una comunidad organizada, con calles, viviendas, espacios religiosos y registros escritos.

El hallazgo se produjo en el sitio arqueológico de Ain Al-Sabil, en la Gobernación del Nuevo Valle. Según los especialistas, la ciudad pertenece a los siglos IV y V después de Cristo, una etapa marcada por la expansión del cristianismo en Egipto y por la presencia bizantina en distintas regiones del territorio.

El diseño urbano es notable, con calles principales orientadas norte-sur y secundarias este-oeste, formando plazas y espacios abiertos que sugieren una planificación cuidadosa.

Una basílica cristiana, erigida a mediados del siglo IV sobre una calle principal, funcionaba como centro religioso y comunitario. Se hallaron casas de adobe, hornos, cocinas, herramientas agrícolas y una fortaleza, evidenciando una ciudad activa en producción y defensa.

Dos viviendas destacaron: una atribuida a un diácono llamado Tisos (siglo IV) y otra, posiblemente previa a la basílica, de un hombre llamado Tabibos (principios del siglo IV).