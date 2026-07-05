Un descubrimiento bajo el mar reveló restos de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Un descubrimiento arqueológico en el mar Mediterráneo volvió a poner en primer plano a una de las construcciones más famosas de la historia. Un equipo internacional recuperó bloques monumentales que pertenecieron al Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Los restos estaban bajo el agua, frente a la costa de Egipto, y forman parte de una investigación que busca reconstruir digitalmente el aspecto original del faro. La estructura fue levantada en el siglo III antes de Cristo y durante siglos funcionó como guía para los navegantes que llegaban al puerto de Alejandría.

El descubrimiento incluye 22 bloques de gran tamaño, algunos de ellos de varias toneladas. Según los especialistas, estas piezas habrían formado parte de sectores importantes del monumento, como accesos, jambas y otros elementos arquitectónicos.

El Faro de Alejandría fue una de las obras más imponentes del mundo antiguo. Se estima que superaba los 100 metros de altura y que permaneció en pie durante más de 1.600 años. Sin embargo, varios terremotos terminaron por dañar la estructura hasta provocar su caída .

Durante siglos, parte de sus restos quedaron sumergidos en el Mediterráneo. Por eso, el descubrimiento no solo tiene valor arqueológico, sino que también permite entender mejor cómo fue construida una de las obras de ingeniería más admiradas de la Antigüedad.

Los restos del descubrimiento estaban bajo el mar Mediterráneo, frente a la costa de Egipto.

El trabajo forma parte del proyecto PHAROS, una iniciativa que combina arqueología subacuática, escaneo 3D y reconstrucción digital. Con esos datos, los investigadores buscan crear una versión virtual del Faro de Alejandría lo más precisa posible.

La recuperación de los bloques también ayuda a revisar viejas hipótesis sobre la forma del monumento. Hasta ahora, gran parte de lo que se sabía provenía de textos antiguos, monedas, mosaicos y estudios previos realizados en la zona del puerto.

Ahora, cada pieza recuperada suma información concreta. Las marcas, las dimensiones y el tipo de piedra pueden aportar pistas sobre la técnica de construcción, el diseño original y las distintas etapas de la vida del faro.

El descubrimiento confirma además la importancia de la arqueología subacuática en el Mediterráneo. Bajo el agua todavía permanecen restos de puertos, barcos, templos y estructuras que fueron centrales para las civilizaciones antiguas.