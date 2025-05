La insólita declaración del Panadero a 10 años del gas pimienta en Boca-River: por qué no se arrepiente

Hoy se cumplen 10 años de un día histórico y triste del fútbol argentino. Del fútbol sudamericano, en realidad, pero que involucró a los dos equipos más populares de nuestro país. El 14 de mayo de 2015, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el duelo entre Boca y River se suspendió por incidentes con la barra xeneize y el Millonario se clasificó a los cuartos de final “por escritorio”.

River había ganado 1-0 la ida y la vuelta, en cancha de Boca, estaba 0-0, hasta que desde la hinchada de Boca se arrojó gas pimienta que afectó a los jugadores de River que regresaban al campo de juego para disputar la segunda etapa. Detención, vuelta al vestuario, multa, suspensión y “los puntos” para River, víctima de aquel incidente, que tuvo como responsable a quien al día de hoy “no se arrepiente”.

A 10 años de un día inolvidable. (Foto: archivo)

Las manos que lanzaron el gas pimienta eran de Adrián “Panadero” Napolitano, miembro de la barra de Boca. A diez años de aquel episodio, el Panadero, que ya cumplió su condena y está libre luego de ayudar a la parroquia de su barrio y otras entidades, dialogó con Infobae y dejó insólitas declaraciones.

“Yo me inmolé por Boca y no me arrepiento. Es lo mismo que sepa que van a entrar a robar a mi casa con mis hijos adentro y me quede de brazos cruzados sin hacer nada”, sostuvo, tajante, sobre aquella fatídica noche que terminó con Boca afuera de la Copa, River campeón de dicha edición y la Bombonera suspendida.

La furia del Vasco Arruabarrena, entonces DT de Boca. (Foto: archivo)

“El tiempo me fue dando la razón pero ya está, ya pasó. Nunca quise hacerme famoso y siempre preferí resguardar a mi familia. Algún día nos vamos a sentar dos horas y voy a contar todo, pero hoy no es el momento”, continuó, con misterio. Su prohibición para ingresar a la Bombonera finalizó en 2019 y cuando fue consultado acerca de si ya había regresado desde entonces, prefirió no contestar, pero lo delataron las sonrisas cómplices de sus allegados, presentes en la entrevista. Diez años después, hay cosas que no cambiaron: la pasión de Adrián “Panadero” Napolitano por Boca y la convicción alrededor de lo hecho.