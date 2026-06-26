Chiqui Tapia salió a cruzar en X a un conocido periodista por una información de la Selección argentina

Un famoso cronista que cubre el día a día de la Scaloneta publicó un tuit que generó la explosiva e inesperada reacción de Claudio Tapia. El cruce. El cruce en redes.

Un inesperado cruce en redes sociales sacudió este viernes el entorno de la Selección argentina. El protagonista fue nada menos que Chiqui Tapia, quien salió públicamente a desmentir una información difundida por el periodista Gastón Edul sobre el estado físico del Cuti Romero.

Todo comenzó a las 18:13, cuando el cronista de TyC Sports, que sigue el día a día de la Scaloneta en la Copa del Mundo, publicó en su cuenta de X una actualización sobre la evolución del zaguero del Tottenham, que había encendido la señal de alerta tras salir reemplazado ante Austria.

El tuit de Gastón Edul sobre el estado del Cuti Romero "Buena noticia. Cuti Romero se hizo una resonancia y le dio bien. No se lastimó el ligamento. Mañana vuelve a entrenarse a la par porque le bajó la inflamación. Tiene una semana para ponerse a punto y llegar a 16vos de final. Va a llegar", escribió Edul. Sin embargo, esa versión fue rápidamente desechada desde el propio seno de la Scaloneta.

El primero en responder fue Nicolás Novello, jefe de prensa del combinado nacional, quien le contestó directamente al periodista: "No se hizo ninguna resonancia, Gastón. El jugador evoluciona bien con los parámetros normales. Abrazo". Cuando parecía que quedaba todo ahí, la situación escaló a un punto de máxima tensión una hora y media más tarde.

Tapia salió con los tapones de punta a desmentir la información A las 19.40, Tapia reposteó el mensaje original de Edul y le dejó un explosivo mensaje. "Sean serios a la hora de comunicar y, cuando lo hagan, háganlo con la verdad. La información difundida es falsa: no se realizó ninguna resonancia", escribió el Chiqui. El intercambio sorprendió porque no es habitual que el presente de la AFA salga a responder de manera directa a periodistas en redes sociales, mucho menos en plena disputa de un Mundial.