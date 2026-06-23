Cuti Romero inició la recuperación y Scaloni prepara una fuerte rotación para cerrar el grupo ante Jordania

Cuti Romero inició su recuperación y será preservado para el duelo ante Jordania, ya que Scaloni hará una rotación pensando en los 16avos.

En pleno ensayo futbolístico, Giuliano Simeone encara a Gerónimo Rulli en el mano a mano, mientras el arquero va abajo. Ambos tienen chances de estar ante Jordania.

La Selección argentina regresó este martes a los entrenamientos después de asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y una de las principales novedades pasó por el estado físico de Cristian Romero. El defensor comenzó con tareas de recuperación tras el golpe en la rodilla derecha que sufrió durante el triunfo frente a Austria.

Aunque el panorama inicial es alentador, el zaguero será sometido a estudios para descartar cualquier inconveniente de mayor gravedad. La preocupación surge porque la molestia apareció en la misma rodilla que había sufrido un esguince durante su última temporada en el Tottenham. De todas maneras, el propio Romero llevó tranquilidad al asegurar que espera estar recuperado en pocos días.

Cuti Romero encendió una alarma y Scaloni ya piensa cambios ante Jordania Dado que Argentina ya está clasificada como primera del grupo, Scaloni le daría la oportunidad de sumar minutos a todos en el duelo del sábado frente a Jordania. EFE Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya garantizados, Lionel Scaloni no tiene intención de correr riesgos. Por ese motivo, todo indica que el cordobés no será tenido en cuenta para el partido del sábado frente a Jordania y apuntará directamente a llegar en plenitud al cruce de dieciseisavos de final.

La ausencia del exBelgrano obligará al entrenador a modificar la defensa y Nicolás Otamendi aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. Además, el cuerpo técnico analiza una rotación más amplia para administrar cargas físicas y darles minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en los dos primeros encuentros.

Cuti Romero sintió una molestia y fue reemplazado ante Austria. EFE La posibilidad de preservar a varias figuras cobra fuerza teniendo en cuenta que Argentina ya cumplió su objetivo en la fase de grupos. Scaloni adelantó tras la victoria ante Austria que buscará darles oportunidades a jugadores que se ganaron su lugar y todo apunta a que el duelo ante Jordania servirá para oxigenar el equipo antes de la etapa eliminatoria.