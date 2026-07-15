Tras la salida de Edinson Cavani, Boca definió qué futbolista utilizará el emblemático dorsal 10

Tras la salida del futbolista uruguayo, Boca Juniors definió quién usará el número más emblemático del club en el segundo semestre de 2026.

La camiseta número 10 de Boca Juniors ya tiene nuevo dueño. Después de quedar vacante por la salida de Edinson Cavani, el club decidió que Tomás Aranda será el encargado de vestir el dorsal más pesado de la historia xeneize, en una clara muestra de confianza hacia una de las mayores promesas surgidas de las divisiones inferiores.

Con apenas 19 años, el mediocampista ofensivo dejará atrás el número 36 para lucir la camiseta que llevaron ídolos como Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y el propio Cavani. La decisión llega a pocos días del comienzo del segundo semestre y marca el lugar que el cuerpo dirigencial y el cuerpo técnico imaginan para el juvenil dentro del proyecto deportivo.

Tomás Aranda, el nuevo 10 de Boca Juniors Aranda es una de las grandes apuestas de Riquelme, quien siempre destacó sus condiciones futbolísticas. Durante el último semestre logró ganarse un lugar en la Primera de Boca y también fue convocado por Lionel Scaloni para la gira previa al Mundial 2026, donde incluso tuvo su debut con la Selección Argentina.

Tomás Aranda, el juvenil que heredará el número 10 de Boca Juniors. Instagram @tomas_aranda7 El entrenador campeón del mundo no escatimó elogios cuando habló del joven volante: “Aranda tiene potrero, quiere la pelota. Entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije que se lo sacara porque entrena comiendo chicle, está tan tranquilo, se siente tan cómodo. Es un chico que juega muy bien”, expresó Scaloni tras verlo debutar con la Albiceleste.