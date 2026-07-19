La foto "cabulera" de Chiqui Tapia que no podía faltar antes de la final: "Estamos cerca"

Claudio Tapia publicó una nueva imagen en sus redes sociales antes del encuentro que definirá al campeón del mundo.

A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, volvió a cumplir una costumbre que mantiene antes de cada partido del seleccionado. El dirigente compartió unos mates con Lionel Messi y Rodrigo De Paul y publicó una imagen del encuentro en sus redes sociales.

La fotografía muestra al presidente de la AFA junto a los dos futbolistas de la Selección argentina en la concentración. Se trata de una escena que Tapia suele repetir en la previa de los compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, independientemente del torneo que dispute.

Junto a la imagen, el dirigente también publicó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos en la antesala del encuentro decisivo: "Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca, estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!".

Claudio Tapia volvió a compartir mates con Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de un partido de la Selección argentina.. Instagram @chiquitapia Otra publicación de la delegación antes de la final La imagen con Messi y De Paul se sumó a otra publicación realizada por Tapia durante la noche del sábado. En esa fotografía aparecían todos los integrantes de la delegación argentina, incluidos los futbolistas, el cuerpo técnico y los colaboradores que acompañan al plantel durante el Mundial.

Usando esta misma imagen, Messi escribió en su cuenta de Instagram: "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".